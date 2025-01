Babalawo Lázaro Cuesta sobre la Letra del Año: "Las predicciones pueden incomodar, pero nuestra responsabilidad es decirlas"

El gran babalawo cubano Lázaro Faustino Cuesta Valdés (Awo Iwori Bofun) ha accedido a contestar ocho preguntas de CiberCuba sobre la Letra del Año de la Comisión Miguel Febles, los yorubas independientes de Cuba, que él lidera. La entrevista ha sido posible gracias a los también babalawos Juan Antonio Blanco Alzola (Awo Osa Kuleya) e Iván Enrique Duany Hoyos (Awo Irete Kutan), que junto a Cuesta y el resto de jefes de los Grupos religiosos se reunieron el 31 de diciembre de 2024 en la Casona de Diez de Octubre, en la Ceremonia de Apertura del Año que mantiene en vilo a cubanos creyentes y no creyentes.

La Letra del Año de la Casona de Diez de Octubre predice entre los acontecimientos sociales, muchos relacionados con la ruptura de familias, abandono infantil, delitos contra los niños, mortalidad infantil, baja natalidad y más violencia. ¿Qué podemos hacer ante una predicción tan preocupante?

La palabra de Ifa nos indica a través de un signo las problemáticas que podemos enfrentar en el transcurso del año y nos permite realizar propuestas de solución o mejoras de las mismas. Los religiosos practicantes podemos, a través de las obras y Ebboses indicados, hacer posible mejores resultados, pero las soluciones están en la atención que puedan prestar los que pueden ayudar a evitarlas o a solucionarlas; en este caso los gobernantes.

También habla de destituciones laborales y en altas esferas. ¿No le preocupa que esta predicción pueda incomodar? ¿Podemos esperar cambios? ¿Podemos tener esperanzas de que en 2025 habrá mejoría para el pueblo cubano?

Las predicciones pueden incomodar, pero nuestra responsabilidad es decirlas, para que todo el que tenga oídos escuche y si tienen la voluntad necesaria, se pueden encontrar soluciones que resuelvan o alivien la situación. Podemos aspirar a los cambios necesarios, pero no está en nuestras manos ejecutarlos; y claro que podemos abrigar esperanzas, porque el signo nos las proporciona, pero es necesario que los que tienen el poder y las posibilidades se propongan realizar los cambios necesarios para lograr el éxito añorado.

¿Por qué la Letra del Año de la Comisión Miguel Febles sale después de la que saca la Asociación Yoruba? Ha habido algún tipo de acercamiento entre ambos?

El proceso de las Ceremonias de Apertura de Año lleva su tiempo y después de realizar las mismas, y de tener el signo y las Predicciones, nos reunimos para valorar los Jefes de Grupos, para extraer de los Patakies las orientaciones que se adecuan y después de previos análisis del Cuerpo Literario de Ifa, los exponemos en la Conferencia de Prensa. Nosotros no aspiramos a ser los primeros en exponer la orientaciones, pero tratamos de llevar el mensaje de la mejor forma de entender por parte de los religiosos practicantes y el pueblo en general. Después del fracaso de la gestión en el propósito fallido de trabajar unidos, más nunca nos hemos vuelto a reunir para intentarlo, aunque mantenemos una conducta respetuosa de sus métodos de trabajo.

En momentos difíciles crece el fervor religioso. ¿Lo nota la religión yoruba?

Sabemos que en momentos difíciles, el hombre busca refugio en la fe, con la intención de encontrar soluciones y nosotros lo sabemos por experiencia propia, al recibir en nuestras Casas Templos, un mayor números de feligreses en busca de ayuda religiosa.

Como masón, ¿qué valoración hace del escándalo que rodeó a los masones cubanos en 2024?

La Comisión Organizadora de la Letra del Año, no tiene entre sus propósitos la capacidad para tratar asuntos ajenos suscitados en instituciones u organizaciones ajenas a nuestra fe. Considero que sería irrespetuoso de mi parte generar criterios u opiniones.

Es la primera vez que sale el signo Odibre. ¿Tenemos motivos para preocuparnos?

Es la primera vez que sale este signo, pero desde hace muchos años las diferentes Letras han ido advirtiendo, sin que se le preste atención. Desde mi modesta opinión, considero, que debemos preocuparnos, pues cada año los signos nos indican mayores adversidades, que al no ser solucionadas en su tiempo se acumulan y se hacen más peligrosas.

El apego al pasado no deja ver soluciones; no repetir procedimientos obsoletos son algunos de los consejos que acompañan a Letra del Año. ¿Qué pasa si no nos lo tomamos en serio?

Mientras tengamos un problema y no hagamos por resolverlo; el problema persiste: y si queremos tratar de resolverlo de la misma forma que generaron fracasos anteriores, jamás encontraremos resultados diferentes.

¿Podría enviar un mensaje de esperanza a los cubanos?

Yo, en mi condición de religioso practicante, tengo Fe y esperanzas en que existen las condiciones para mejorar, porque vivir sin Fe es acudir al entierro del Alma, estando vivos.