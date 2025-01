"Pedazo de mujer": Rachel Arderi enseña su nuevo look, pero sus piernas se llevan el protagonismo

Rachel Arderi se decidió por un pequeño cambio de look en el color de su cabello, pero sus piernas y su cuerpazo terminaron robándose el protagonismo y también los piropos de sus seguidores.

Después de un año sin pintarse el cabello, dejándolo en su color castaño natural, finalmente decidió darse un tinte negro.

“Ya me decidí, hoy me pinto el pelo después de un año sin darme ningún color y me hago un corte casi no estoy nerviosa”, confesó a sus fallowers.

Captura Instagram / Rachel Arderi

Aunque algunos se quedaron esperando un cambio más radical, la influencer aclaró entre emojis sonrientes que en ningún momento habló de cambio.

Sin embargo, cambio perceptible, o no, algo además de su pelo captó completamente la atención de sus seguidores.

Resulta que Rachel subió fotos y videos con un vestido blanco corto y las miradas de muchos fueron inevitablemente a sus estilizadas piernas y ese cuerpazo del que puede presumir orgullosa.

“No me pregunten cómo quedó el pelo que andaba enfocado en esas piernas”; “Si yo fuera el Bebeshito ay”; “Mi madre qué mujer más linda”; “Cañonzote”; “La caña de Oniel Bebeshito”; “Unas piernas preciosas”; “Mi trigueña qué linda tu estás”; “Lo más lindo de Miami completo”; “Eres toda una reina”; “Pedazo de mujer”; "Wao Pedro la más linda", le escribieron algunos en los comentarios al post.

La pareja de Oniel Bebeshito tiene una legión de fanáticos en Instagram que no se pierden ninguna de sus publicaciones.

Preguntas Frecuentes sobre Rachel Arderi y su Impacto en Redes Sociales