Influencer en Estados Unidos comparte fuertes declaraciones sobre los hombres cubanos

La influencer venezolana Michelle Abigail Guzmán, radicada en Estados Unidos, ha causado controversia en redes sociales tras unas declaraciones en su perfil de TikTok (@michelle.abigail52), donde abordó su percepción sobre los hombres cubanos.

"El hombre cubano criado en la isla, no todos, pero la mayoría, tiene problemas mentales. Tienen problemas mentales no tratados, por el sufrimiento que llevaron en la niñez. Su realidad era tan triste, que ellos preferían vivir en la imaginación y que su cerebro estuviera huyendo. Ahora cuando quieres obligarlos a que se enfoquen, ellos explotan. No es que tengan mal corazón ni sean malos, simplemente están dañados desde la niñez", dijo.

Las palabras de Michelle Abigail han generado una intensa discusión en las redes sociales. Algunos cubanos reaccionaron con burlas, asegurando que la "locura" ellos la tienen "de la cintura para abajo".

Otros afirman que sí hay un "toque de locura" en ellos, pero eso les permite ver la vida desde otra perspectiva y valorar cosas que para la gente que crece teniéndolo todo son insignificantes, como tener agua caliente en la ducha, electricidad el día entero, o televisión por cable.

También hubo algunas personas que salieron en defensa de la infancia cubana, porque consideran que, si bien estuvo marcada por la austeridad, solía ser feliz gracias a la seguridad, la unión comunitaria y las amistades sinceras que caracterizaban a otras épocas.

No obstante, la mayoría de las personas señala que Cuba ya no es el mismo país que dejaron hace 20 años. Muchos de esos elementos positivos que disfrutaron en la infancia se han perdido para siempre.

¿Quién es la influencer Michelle Abigail?

Michelle Abigail es conocida por sus servicios de mentoría enfocados en mujeres que buscan orientación personal para el desarrollo y el crecimiento individual. Es venezolana, tiene tres hijos y en la actualidad está casada con el cubano Reinier Aquino (@reinieryabigail).

En su web, la influencer aclara que no es psicóloga, ni terapeuta ni profesional de la salud. Sus sesiones de trabajo con clientes no reemplazan una terapia profesional. Su objetivo es brindar apoyo y guía personal sin ofrecer tratamientos ni diagnósticos psicológicos.

Michelle Abigail tiene más de medio millón de seguidores en la plataforma TikTok. Miles de mujeres dan testimonios de que ella las ayudó a encontrar la luz en medio de situaciones difíciles en sus vidas.

La influencer dice tener un enfoque único de trabajo, asegura que escucha cada historia para dar perspectivas renovadas y construir, con sus fanáticas, planes de acción claros y efectivos para que transformen sus vidas.

El revuelo generado por sus declaraciones sobre "la salud mental de los hombres cubanos" demuestra cómo las opiniones en redes sociales pueden desatar debates que trascienden las plataformas digitales, tocando temas de identidad, cultura e historias personales.

