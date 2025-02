Kenny Robert pone el grito en el cielo con el video de Hallel de puro amor con Tekashi: "Se saltaron una pila de capítulos"

El nuevo videoclip de Hallel Génesis, “Octubre 17”, en el que aparece dando rienda suelta a su amor con Tekashi 6ix9ine tomó por sorpresa a sus seguidores, pero si hay alguien que puso el grito en el cielo fue el influencer Kenny Robert.

En su personaje de Jessica salió en Instagram a reaccionar a este video con su habitual locura y desenfreno.

“Qué rápida es”, exclama Kenny mientras escucha e fragmento de la letra del tema que dice: “Quiero que seas mi pareja, mi amante y mi mejor amigo”.

“¿Cómo? Pero esta gente se saltaron una pila de capítulos. ¿Tan rápido? Pero en qué momento sucedió todo esto. Ay se enamoraron en 15 días, ay no, no, no. Ya ella está instalada en la finca y todo. Deja que Yailin se entere”, se le escucha decir a Kenny sin poderse creer los besos que comparte la pareja en el videoclip.

“Qué pensabas que no iba a reaccionar. Qué dura eres cocodrilina. Cuando sea grande quiero ser como tú”, le dice a Hallel sin tapujos de ningún tipo.

Pero allí no quedó todo de parte de Kenny Robert, en Instagram subió otro post con los audios que le envío a “su amiga” Yailin La Más Viral para actualizarla con todo lo que está pasando con su ex Tekashi y su nueva novia.

“Esta gente se enamoraron en 15 días, rompieron récord”, y le aclara que no se trata de un chisme, es solo para informarle por si no lo había visto.

“Si esto fue en 15 días dentro de un mes no, el 14 de febrero ella sale embarazada, no es que ya ella seguro está embarazada y pare en marzo, como todo está pasando tan rápido”, le dice Kenny a la dominicana.

Hasta ahora Hallel y Tekashi solo hablaban de tener una amistad, pero este video fue la confirmación de que están juntos.

