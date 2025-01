Machado Ventura dice que no se preocupó nunca por lo que ganaba como dirigente

El dirigente comunista José Ramón Machado Ventura aseguró que no tiene ningún tipo de problemas en su vida y que nunca le preocupó cuánto ganaba cuando estaba en activo.

En entrevista con la periodista oficialista Arleen Rodríguez Derivet, el defensor de la línea dura dentro del régimen dijo que no le hace caso a la fama de "tacaño" que algunos le endilgan dentro del Partido, y afirmó que solo le gusta "ahorrar".

"Yo en el orden personal no tengo ningún tipo de problema, ni me preocupaba. Nunca sé ni lo que he ganado, ni cuánto me pagaban, ni me preocupé nunca por eso", se jactó.

"A mí me dijo un día, creo que fue Jarel el que me dijo: 'Bueno ¿Y cuánto quieres ganar? o ¿Cuánto debes ganar?', cuando yo fui para Matanzas, que estaba de ministro. 'Yo no sé nada, lo que me toque'. Fui para allá sin problemas, nunca me preocupé de eso", agregó.

La extensa carrera de Machado Ventura abarca su condición de miembro del Comité Central del Partido y de su Buró Político. También fue ministro de Salud, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros y segundo secretario del Partido.

A los 90 años, "el hombre del bisoñé" quedó fuera del aparato del poder gubernamental en el octavo congreso del Partido, en abril de 2021. "Yo me voy ya", expresó entonces. Sin embargo, dos años después fue nuevamente nominado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El exfuncionario confesó al diario Granma que quería durar 200 años para trabajar más, y recalcó que el sacrificio al que sometió a su familia durante toda su vida "no fue por andar de fiesta, fue por el trabajo".

"Hay gente que quisiera durar más para disfrutar la vida, no, no, yo quisiera vivir más para trabajar más, y ver el desarrollo de esto", expresó.

