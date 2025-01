La emotiva despedida de Alexis Valdés a José Téllez, "El Chico Bombón", tras su fallecimiento: "Te quiero hermano"

Vídeos relacionados:

El reconocido actor y comediante cubano Alexis Valdés dedicó un emotivo homenaje a su gran amigo y colega, José Ricardo Téllez Fernández, conocido como “El Chico Bombón”, tras su inesperada muerte.

La conmovedora despedida fue compartida en redes sociales junto a imágenes de momentos significativos de su vida profesional y personal, especialmente de la película Un Rey en La Habana, donde ambos interpretaron a dos hermanos.

En su mensaje, Valdés recordó los años de amistad que los unieron desde su infancia en el barrio donde crecieron, pasando por los inicios de Téllez en la televisión cubana, hasta su consagración como comediante y su participación conjunta en la exitosa película que cambió la vida de ambos.

“Te conocí de niño, en el barrio, montando aquella bicicleta que te dijeron que tenías que pedalear todo el tiempo para crecer. Fuiste alumno de mi madre, compañero de clase de mi hermana, el tipo singular del barrio”, expresó Valdés. Con un tono nostálgico, recordó cómo la película Un Rey en La Habana no solo los reencontró, sino que les permitió compartir giras y alegrías en España.

El mensaje también reflejó la gratitud de Valdés hacia su amigo por su carácter noble, generosidad y encanto único. “Siempre fuiste generoso, fácil de tratar, encantador, respetuoso, decente. Todo el equipo de la película te amaba”, afirmó. Sin embargo, lamentó profundamente no haber tenido la oportunidad de trabajar nuevamente con él en la planeada secuela de Un Rey en La Habana.

"José. El campeón. El mejor de todos. El más noble. El que siempre reía y que siempre caía bien. Te conocí de niño, en el barrio, montando aquella bicicleta que te dijeron que tenías que pedalear todo el tiempo para crecer. Fuiste alumno de mi madre, compañero de clase de mi hermana, el tipo singular del barrio. El que era pequeño, pero no se achicaba. Es que no dejaba que le hicieran bullying.

Después me fui de Cuba y pasé cinco años en España. Regresé a La Habana y hice un programa de televisión que fue tu primer programa de televisión. Ya te habías vuelto humorista, mi amigo del barrio. Te invité a mi programa y me volví a ir a España. Pasaron casi 10 años y un día escribí una película que yo no sabía que nos reencontraría. Fue un milagro.

Estaba en Santiago de Chile y le conté el guion de mi película al actor Antonio Arroyo, y me preguntó: “¿Quién va a ser el personaje del hermano?”. Le dije: “No lo tengo decidido”. Y me dijo: “¿Y aquel enanito negro, amigo tuyo?”. Y se me abrieron los cielos, porque con tu presencia y tu gracia única hiciste mejor la película.

Entonces fuimos juntos Reyes de La Habana. Viajábamos por toda España presentando la película y riéndonos una y otra vez. ¿Cómo no agradecerte, hermano? Siempre fuiste generoso, fácil de tratar, encantador, respetuoso, decente. Todo el equipo de la película te amaba, todos: los cubanos y los españoles. Y tú estabas tan feliz en España, protagonizando una película. Nos lo pasamos tan genial. Y esa película, de cierta manera, también te cambió la vida. Fue un placer inmenso poder aportarte eso.

Volviste a Cuba y, más tarde, yo vine a Miami e hice mi primer programa. Cuando fui a empezar el segundo, traté de traerte con nosotros. Hasta nos estafaron, y ya no se dio. Precisamente este año habíamos dicho que, de cualquier manera, haríamos la segunda parte de Un Rey en La Habana… Pues qué pena, qué pena no tenerte más tiempo por acá, por esta vida física y grosera a veces. Pero yo sé que tú sigues en alma. No morimos, pasamos a un estadio diferente en el que solo somos almas. Pues a tu alma hermosa le envío un eterno abrazo.

La peli ya la soñamos. Te quiero"

José Téllez, quien fue hallado sin vida en su apartamento de Miami el pasado miércoles por la noche, tenía 56 años al momento de su deceso. La noticia fue confirmada por allegados del comediante, quienes también expresaron su dolor en redes sociales. Las autoridades investigan las causas de su fallecimiento.

Con esta pérdida, la comunidad artística cubana despide a un gran humorista cuya presencia y talento dejaron una huella imborrable en el cine y la televisión. Valdés, en su mensaje, concluyó con un emotivo tributo: “A tu alma hermosa le envío un eterno abrazo. Te quiero”.

El legado de “El Chico Bombón” vivirá en el recuerdo de quienes disfrutaron de su arte y en las memorias de los que lo conocieron como un amigo inigualable.

