Luis Robles tras su excarcelación: "Esta no es la libertad que merecemos"

Vídeos relacionados:

El expreso político cubano Luis Robles Elizástigui, conocido como "el joven del cartel", expresó su descontento con las condiciones de su excarcelación en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

Aunque agradeció a quienes lucharon por su liberación, Robles destacó que no se siente verdaderamente libre, ya que las restricciones impuestas limitan su libertad de movimiento y expresión.

Lo más leído hoy:

"Esta supuesta libertad no es como realmente la merecemos", afirmó Robles, quien fue excarcelado el jueves tras casi cumplir una condena de cinco años por manifestarse pacíficamente en La Habana en 2021, donde fue arrestado por sostener un cartel pidiendo el fin de la represión y la liberación de los presos políticos.

El joven destacó que, aunque está en casa junto a su madre, con quien atraviesa un proceso difícil debido a la enfermedad de su padre, la situación sigue siendo difícil.

"Aquí pensar como uno piensa es un delito. Decir lo que uno siente también es un delito. No creo que un ser humano viviendo de esa manera pueda ser feliz", añadió.

"Feliz no me siento, porque realmente nunca debí haber pasado por todo lo que he pasado en prisión, todo el sufrimiento de mi madre", lamentó.

Dijo que "la noticia no me emocionó como yo pensé que me emocionaría tener la libertad, porque pienso que vivir así no es lo que uno merece", recalcó.

Robles fue uno de los 553 reclusos excarcelados como parte de una negociación mediada por el Vaticano y el gobierno de Estados Unidos, tras el anuncio de la eliminación de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) confirmó su excarcelación, y la madre de Robles, Yindra Elizástigui Jardines, también indicó que su hijo ya había llegado a su hogar, aunque bajo libertad condicional.

El caso de Robles se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad de expresión en Cuba, y su condena, basada en cargos de "propaganda enemiga" y "desobediencia", fue ampliamente criticada por defensores de derechos humanos, quienes consideran que las acusaciones eran infundadas.

Durante su tiempo en prisión, Robles fue trasladado entre varias instalaciones, incluyendo el Combinado del Este, una prisión de máxima seguridad, y luego a un régimen de mínima seguridad en el campamento de trabajo correccional La Lima.

En su último traslado, su madre denunció amenazas de la Seguridad del Estado contra su hijo debido a sus pronunciamientos públicos en redes sociales exigiendo su libertad.

A pesar de las condiciones difíciles, Robles agradeció a quienes lucharon por su liberación y expresó su esperanza de que algún día los cubanos puedan disfrutar de una verdadera libertad.

Este viernes el régimen dijo que ya había liberado a 127

Preguntas frecuentes sobre la excarcelación de Luis Robles y la situación política en Cuba