Cinco años y 8 meses de cárcel por matar a joven del servicio militar

Milagros García es la madre del joven Adrián Rodríguez García, fallecido a sus 19 años, el 31 de diciembre de 2023 tras ser arrollado por un motorista sin licencia y en estado de embriaguez, que en lugar de socorrerlo, cuando aún estaba vivo, huyó del lugar de los hechos.

Ella tiene el corazón destrozado después de conocer este viernes 17 de enero de 2025 la sentencia que condena a Robeisy Pedrozo Gómez, el hombre que mató a su hijo, a sólo cinco años y ocho meses de cárcel (la Fiscalía pedía 9 y la defensa, 3). El tribunal que dictó esta sentencia estuvo formado por Yeline de la Caridad Embaló Quijano, Yaimy Cabrera Sánchez (ponente) y Odalys Cos Pérez.

"Mi hijo está muerto. ¿Dónde está la justicia de Cuba?", se pregunta esta madre completamente indignada al ver que otros delitos como el sacrificio de ganado o los de índole política tienen condenas más duras que la muerte violenta de su hijo de 19 años.

"No me lo devolverán, pero al menos merecía un juicio justo, un juicio con dignidad. Que ese desgraciado asesino pague por lo que hizo, aunque mi niño no vuelva, sólo así él podrá descansar en paz. Con la pérdida de mi hijo se me fue mi vida y con ese juicio me acabaron de enterrar", dijo.

"¿Cómo va a ser eso? Mi hijo estaba cumpliendo (en el servicio militar) por negligencia de la unidad militar", dice la madre, que estuvo visitando a Adrián Rodríguez el mismo 31 de diciembre que falleció. Ella esperaba que para esa fecha ya él estuviera fuera, con la familia, pero su hijo le dijo que le iban a dar la baja del servicio unos días después de fin de año, aunque ya había cumplido el tiempo reglamentario.

Tres horas después de esa visita, Milagros Garcia recibió la llamada de la unidad militar para decirle que su hijo había fallecido. En un primer momento se dijo que al ser 31 de diciembre le habían dado permiso para salir y cuando ella reclamó que por qué lo dejaron salir, entonces dijeron que el muchacho se había fugado en una bicicleta. Fue durante esa supuesta fuga cuando fue arrollado y terminó falleciendo en un policlínico cercano al que fue trasladado por una pareja que paró su carro para ayudar en cuanto vio lo ocurrido.

"Lo que más duele de todo no es que lo hubieran matado, porque un accidente lo puede tener cualquiera. Lo peor es que no le dio los primeros auxilios; lo dejó botado y el niño todavía estaba vivo. Se hizo pipí y caca encima. Le apretaba la mano a la señora que lo recogió pidiendo hablar. No pudo hablar porque el golpe fue en la cabeza", recuerda la madre en declaraciones a CiberCuba. Ella sospecha que su hijo no salió de la unidad fugado sino a hacer un encargo a los mandos militares que abusaban de él hasta el punto de que recién operado se le sentaron encima para obligarlo a hacer planchas.

A Milagros García le molesta, además, que en el papel que se presento en el juicio pusieron que su hijo fue trasladado a un hospital militar y eso no es cierto porque el niño murió en el policlínico Marta Abreu, de Santa Clara. "Un niño lleno de vida, bueno, con sueños, con metas, con una carrera", lamenta su mamá.

Ahora ella pide un cambio de leyes porque las vigentes, en su opinión, están "muy mal elaboradas". Lo ocurrido en su caso, insiste, "no es justo". "El que no se le ha muerto un hijo, no sabe lo que es eso. No sabe lo que es sufrir, tener partido el corazón. Es estar aquí, muerta, con el corazón allá arriba".

Por eso ella pide a los jueces y fiscales y a los dirigentes encargados de elaborar las leyes, que tengan en cuenta que "la vida humana vale más que todo en este mundo. Perder un hijo es morir en vida. Es mejor no vivir", añadió.

A las madres de los nueve reclutas fallecidos en la explosión de Holguin, les dice que no se den por vencidas, que exijan que les entreguen los restos de sus hijos. "Exijan que les devuelvan a sus hijos aunque sea hechos pedacitos".