“Creí que iba a morir”: Cubano comparte su experiencia en las sillas voladoras del ICON Park

“Estoy literalmente temblando porque pensé que eso era divertido, pero cuando sientes que estás volando en el aire, te da miedo”. Así describe el cubano conocido en redes como @soy_edgy su experiencia en las famosas sillas voladoras de ICON Park, en Orlando, Florida. En su video, que ya acumula cientos de likes, muestra cómo este parque es un destino que tiene de todo: adrenalina, vistas increíbles y actividades para todos los gustos.

La aventura de este cubano que vive en Nebraska y recientemente renunció a su trabajo en Walmart comenzó con un paseo por el museo de cera Madame Tussauds, donde “puedes ver a tus artistas favoritos recreados a tamaño real”. Luego, en el acuario Sea Life, se sumergió en una experiencia marina interactiva que incluye tiburones, caballitos de mar y hasta la oportunidad de tocar algunos animales. Pero el plato fuerte llegó cuando se subió a las “sillas voladoras más altas del mundo”.

Entre gritos de emoción y miedo, Eddy confesó que esta atracción lo dejó al borde: “Creí que iba a morir”. A pesar del susto, aseguró que ICON Park es un lugar que “debes visitar al menos una vez en la vida”.

Los seguidores no tardaron en reaccionar. Algunos compartieron sus propias experiencias: “Ahí me monté yo, muy bonito, pero fui de noche y no vi las estatuas”; mientras que otros preguntaron detalles: “¿Cuánto te salió todo y cuál es el precio de la entrada?”; “Yo quiero ir, se ve hermoso”. Hubo quienes recordaron un accidente en una atracción similar, lo que abrió el debate: “¿De esas sillas no fue que se cayó un chico hace dos años?”, a lo que el creador respondió explicando que fue en las sillas giratorias y que el chico no había cerrado el cinturón.

Aunque muchos usuarios se sintieron atraídos por la adrenalina, algunos admitieron que no se atreverían a montar: “Nunca me montaría en algo así, pero me encantaría ir”. Otros, como Laini_Disney_Liany, lo tienen claro: “Las sillas giratorias son mi favorita”.

En definitiva, @soy_eddy logró no solo captar la atención de sus seguidores con su video, sino también inspirar a muchos a visitar ICON Park, un destino lleno de emociones y sorpresas que promete no dejar a nadie indiferente.

