"¡No pude más con tanto!": Cubano cuenta por qué renunció a su trabajo en Walmart

El creador de contenido cubano Soy Edgy compartió en TikTok un video que ya acumula miles de reacciones, donde anunció su decisión de renunciar a su empleo en Walmart tras casi dos años trabajando en el turno nocturno. En el clip, el joven detalló los motivos que lo llevaron a dejar el puesto y no dejó a nadie indiferente con sus palabras.

“He trabajado en Walmart durante casi dos años de mi vida en el turno overnight. Al principio sentía que podía soportar trabajar durante toda la noche y dormir durante el día, teniendo en cuenta que no tenía que lidiar con clientes y el trabajo era bastante tranquilo”, explicó en su video. Sin embargo, agregó que la experiencia no fue del todo positiva: “He tenido que lidiar con el estrés y la presión de terminar demasiado trabajo en tiempo récord, sumándole el tener que aguantar ver cómo otros trabajan menos y a mí, por ser latino y cubano, se me exige muchísimo más”.

Lo más leído hoy:

El creador también contó un episodio desagradable con un compañero: “Un señor de casi 60 años o más, que podría ser mi abuelo, casi me ataca físicamente por tomar un cargador de teléfono que yo ni siquiera sabía que era de él”. Aunque mencionó que tuvo buenas experiencias con algunas personas en Walmart, enfatizó que la convivencia laboral fue complicada: “El peor enemigo de un cubano es otro cubano”, señaló, dejando claro que esa fue una de las lecciones más duras que aprendió.

Finalmente, explicó que el agotamiento físico y mental, sumado al ambiente laboral, lo llevaron a tomar la decisión de renunciar: “Estoy sumamente agradecido por todo lo que aprendí, porque aprendí demasiado… pero ha llegado el momento de pasar la página y liberarme de un espacio en el que nunca se me valoró como realmente merezco”.

El video compartido en su perfil @soy_edgy ha generado miles de reacciones en TikTok. Algunos usuarios aplaudieron su decisión, mientras que otros ofrecieron consejos sobre nuevos empleos o cuestionaron algunos detalles de su relato. “Hermano, fue la mejor decisión que tomó, uno se cansa, y vendrá algo mejor, usted tiene potencial en las redes”; “Suerte, estás en el país de las oportunidades, solo enfócate en encontrar la tuya”; y “Por ser latino así es, te exigen más… Suerte”, fueron algunos de los comentarios de apoyo.

Otros usuarios no estuvieron tan de acuerdo: “Nunca renuncies a un trabajo antes de tener otro trabajo seguro”; “El cargador no sabías que era de él, pero tampoco era tuyo, ¿por qué lo agarraste entonces?”; y “La generación de cristal, por todo lloran”.

También hubo quienes aprovecharon para compartir sus propias experiencias con Walmart: “Yo trabajé 4 años y por fin salí de ahí, la verdad no vale la pena ese lugar”; “Llevo tres años en el turno nocturno, es demasiado estresante”; y “He pasado por lo mismo, es hora de cambiar”.

El video sigue acumulando comentarios, likes y visualizaciones, mientras Soy Edgy (quien en ocasiones previas había compartido pros y contras de su empleo en Walmart) agradece el apoyo de su comunidad: “Hoy comienzo una nueva búsqueda laboral, no será fácil, lo sé, pero cuento con la sabiduría y una comunidad hermosa que me respalda. Deséenme suerte, chicos, los amo”.

Preguntas Frecuentes sobre la Renuncia de Soy Edgy a Walmart y la Experiencia Laboral de Inmigrantes Cubanos