"Me has hecho llorar": Cubana conmueve con su reencuentro en la isla con su abuelita de 97 años

Un video compartido por @rianna en TikTok ha tocado el corazón de muchos, mostrando su regreso a Cuba para reencontrarse con su abuela de 97 años. En el clip se puede ver cómo sube las escaleras de un edificio y entra al apartamento donde la esperaba su abuelita, sentada en su sillón de siempre. Sin dudarlo, se arrodilló frente a ella y la abrazó con fuerza, mientras ambas se emocionaban hasta las lágrimas.

El reencuentro no solo ha conmovido a sus seguidores, sino que también generó una avalancha de comentarios llenos de nostalgia y cariño. “No te conozco, pero me has hecho llorar. Todos los días lloro por ese momento, mi vida son mis abuelos”; “Diera mi vida por abrazar a mi abuela, pero ya no está”; y “El abrazo más lindo del mundo. Yo también necesito el de mi abuela” son solo algunos de los mensajes que reflejan lo que este momento significó para quienes lo vieron.

Con más de 1.300 likes y decenas de comentarios, el video ha recordado la importancia de valorar a los abuelos y las emociones que provoca estar lejos de ellos. En una respuesta, @rianna comentó: “Ella es mi reina, y yo soy su princesa. Solo le pido a Dios que me la cuide”.

Muchos usuarios aprovecharon para compartir sus propias historias. Algunos expresaron su alegría por el reencuentro, mientras que otros lamentaron no haber tenido la oportunidad de volver a ver a sus abuelos. Un usuario escribió: “Es lo más hermoso del mundo. Dios permita que podamos seguir yendo a verlos, a lo más preciado que tenemos”.

El video se ha convertido en un recordatorio de cuánto significan esos abrazos familiares y la necesidad de aprovechar cada momento junto a las personas que más queremos.