"¿A quién más le ha pasado?": Cubano revela cómo emigrar cambió su relación con la comida y abre debate

Un cubano radicado en Kentucky conocido en TikTok como @blued_diamond compartió en la red un video que despertó empatía y debate entre otros migrantes. En él, reflexiona sobre cómo la abundancia de alimentos en su nueva vida ha cambiado su relación con la comida. "Cuando estábamos en Cuba, amábamos comernos una manzana, una naranja, una mandarina... y carne de puerco todos los días. Llegamos aquí y, increíblemente, nos repugnamos. No sé ni qué comer, caballero", confesó mientras mostraba su despensa y refrigerador llenos de frutas y carnes que apenas consume.

El creador destacó que, a pesar de tener todo lo que siempre soñó, no encuentra apetito: "Tengo manzanas pudriéndose, frutabomba, plátanos... Y míralo, esta manzana está podrida. Tengo carne de puerco y pollo, pero no quiero saber de eso." Relató que, muchas veces, él y su esposo prefieren salir a comer fuera porque no saben qué cocinar. "A veces vamos al McDonald's o al buffet chino, porque simplemente nos repugna la comida de la casa. Díganme, ¿a quién más le ha pasado esto?"

La publicación provocó una avalancha de reacciones en los comentarios. Muchos usuarios coincidieron con su experiencia. "En Cuba soñábamos con frutas y aquí ni las miro", escribió una usuaria, mientras otra agregó: "Yo era fanática del pan con jamón en Cuba, pero aquí no quiero ni verlo." Para algunos, la diferencia radica en el sabor: "Las frutas y la carne de Cuba tenían más sabor. Aquí, por más que tengas de todo, no es lo mismo."

Otros señalaron que tener abundancia también cambia la forma de relacionarse con los alimentos. "Con tanta comida y variedad, uno termina aburrido", comentó un usuario. Mientras tanto, alguien más confesó: "Mi refrigerador está lleno, pero no sé qué hacer. Nada me apetece, aunque tengo de todo."

El video generó empatía también entre quienes viven en otros países. "En Italia pasa igual. La comida sabe diferente y termino comiendo cualquier cosa", compartió una usuaria, mientras otra reflexionó: "Es cierto, nos repugnamos. Prefiero hacerme un puré de plátano con un huevo frito; eso me satisface."

La reflexión de @blued_diamond resonó con muchos migrantes que comparten su vivencia. "Es verdad, con tanta comida uno pierde el apetito. En Cuba comíamos con ganas; aquí, con abundancia, no sabemos qué hacer", comentó alguien más. Al final, su mensaje se convirtió en un espacio para conectar y compartir estas experiencias comunes entre quienes han dejado atrás su país.

