El cantante cubano Oniel Bebeshito emocionó a sus seguidores al recordar su histórico concierto en el Pitbull Stadium el pasado 28 de diciembre de 2024, evento que marcó su debut en Estados Unidos. Durante una transmisión en vivo, el artista compartió detalles inéditos de lo que vivió antes y durante aquel memorable espectáculo.

“Voy a confesarles algo, el día antes del concierto y el mismo día del concierto estaba sentimental. Yo no suelo llorar, pero iba en el carro y ponía ‘Mi Nombre’ y se me aguaban los ojos”, admitió Bebeshito, revelando la mezcla de nervios y alegría que lo embargó en esas horas previas.

El cantante narró cómo el panorama lo impactó cuando llegó al estadio y observó la multitud que comenzaba a llenar el recinto. “Llegué al estadio a las 8 y pico, y afuera había mucha gente porque se atrasó la entrada por problemas de multitud. Cuando subí al balcón donde estaban los artistas y vi el estadio llenarse poco a poco, me asusté. Estaba sentimental, lloraba de alegría. No me lo podía creer”.

Sin embargo, los nervios lo acompañaron hasta el último momento. Bebeshito contó que mientras se preparaba para salir al escenario, la emoción le jugó una pasada. “En la prueba de sonido tenía ensayado decir ‘Buenas noches, Miami’, pero cuando llegó el momento, lloré, y al intentar saludar solo dije ‘Mia’. Parecía un niño pequeño. Fue una locura”.

El artista, conocido por su humildad y cercanía con los fans, confesó que solo pudo relajarse tras las primeras canciones. “Entré al concierto nervioso, pero a la segunda o tercera canción ya me sentí mejor. Nunca voy a poder explicar todo lo que pasó por mi cabeza ese día”.

El concierto en el Pitbull Stadium fue un éxito rotundo y un hito en la carrera de Bebeshito, consolidando su nombre entre los grandes de la música cubana en el escenario internacional. Sus palabras dejan claro que esa noche quedará grabada para siempre en su memoria y en la de sus seguidores.

