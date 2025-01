Georgina Rodríguez vuelve a estar en boca de todos, y esta vez es por el video viral en el que promociona un producto de maquillaje para una conocida marca. Más allá de su habilidad para esculpir sus facciones, lo que realmente llamó la atención fue su uso del inglés. Con un marcado acento español y mezclando palabras en castellano con frases como "My cheeks están esculpidas", la modelo dejó claro que, al menos en su caso, el idioma no es un obstáculo para comunicarse con su audiencia.

Sin embargo, pese a la confianza que desprende la pareja de Cristiano Ronaldo en el video, hubo quienes criticaron su nivel de inglés. “Esta mujer tiene recursos de sobra para hablar inglés perfectamente” o “Ni siquiera intenta aprender inglés de verdad, icónica”, comentaron algunos usuarios.

Por otro lado, no faltaron quienes salieron en su defensa. “La que tiene plata habla inglés como quiere”, comentó un seguidor, reflejando la idea de que Georgina no necesita dominar el idioma para mantener su estatus. Otro usuario añadió: “Con el dinero que tiene, ¿tú crees que le va a importar lo que pensemos de su inglés?”.

También surgieron voces que aplaudieron la actitud de la modelo y su disposición para hablar inglés sin temor a equivocarse. “De Gio admiro que no tiene vergüenza de hablar, quisiera ser así de segura”, expresó una seguidora. Este tipo de comentarios ponen en valor la confianza que proyecta Georgina, quien parece disfrutar de su vida sin preocuparse demasiado por las opiniones externas. “Me encanta Georgina, ella vive sin problema”, dijo otro.

Además, tampoco faltaron los comentarios con sentido del humor, como uno que dice: “No ningún afternun ni ningún hallou, aquí usted me habla español”, recordando la famosa y viral frase de Ana María Polo en el programa Caso Cerrado.

No faltaron, sin embargo, los seguidores que llamaron la atención sobre la doble vara con la que se juzga el dominio de un idioma. “Cuando extranjeros intentan hablar nuestro idioma diciendo mal las palabras y con su acento todos aplaudimos, ¿por qué se critica cuando una persona hispana habla inglés y no es perfecto?”, reflexionó un usuario, abriendo un debate sobre los prejuicios hacia quienes hablan inglés como segundo idioma.

En definitiva, el video de Georgina Rodríguez no solo sirvió para promocionar un producto, sino también para reflejar el impacto cultural y social de su figura. Más allá de su inglés o spanglish, la pareja de Cristiano Ronaldo demuestra que lo importante es atreverse, ser auténtica y, sobre todo, no dejarse intimidar por las críticas. En palabras de una seguidora: “Gio me representa hablando inglés”.

