Cubano sin hogar en Miami implora ayuda para salir de la calle y poder apoyar a su madre en Cuba

Un cubano que está viviendo en las calles de Miami, sin documentos y enfermo, está pidiendo ayuda para salir de su situación y poder apoyar a su madre en Cuba.

Yoel Carmona asegura que perdió sus papeles, no tiene donde vivir ni tampoco asistencia médica adecuada. En un video compartido en redes relató que tuvo un accidente hace cuatro años en Orlando, donde se cayó de un edificio.

"Nunca he estado así, nunca me he visto así, no sé por qué me hicieron esto ahora. Yo ahora más bien lo que necesito es tener un lugar donde poder vivir y poder tratar a mi mamá, que la tengo enferma allá en Cuba y comunicarme, porque el teléfono que yo tenía era del gobierno y parece que me lo bloquearon, porque no sé nada de mi mamá", expresó.

El video fue compartido en TikTok por el usuario Conducta, que difunde casos de homeless en Miami para tratar de ayudarlos.

"Comparte este video. Queremos conectar a Yoel con las personas que lo quieren y asegurarnos de que reciba la ayuda que necesita", pidió el autor de la publicación.

La grabación permite ver que Yoel está desequilibrado. No sabe a ciencia cierta cuándo nació ni qué ha pasado con la ayuda que le daba el gobierno.

Según contó, estuvo un año viviendo en el patio de la casa de un hombre que luego lo echó a la calle y se quedó con sus documentos: su inscripción de nacimiento y la de su madre.

En la sección de comentarios varios internautas aseguraron que lo conocen de Cuba. Lo identificaron como un residente en Boyeros, municipio de La Habana, y dijeron que su madre y otros familiares viven en la Isla.

