¿Quieres la Green Card? Estos son los nuevos requisitos que aplicarán desde 2025

Si estás en el proceso de solicitar la residencia legal permanente en los Estados Unidos, es crucial que conozcas los recientes cambios aplicados al Formulario I-485, el cual es utilizado para ajustar el estatus de inmigrante y obtener la famosa “Green Card”.

El USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) ha anunciado en las últimas semanas modificaciones importantes que podrían afectar la manera en que se procesan las solicitudes, y desde el pasado 24 de octubre habilitó un nuevo formulario que será el único admitido a partir del 10 de febrero.

A continuación, te detallamos los principales cambios:

1- Aunque actualmente hay tres versiones del formularios I-465 (Ajuste de Estatus) vigentes, a partir del 10 de febrero de 2025 solo se aceptará la versión del 24 de octubre de 2024.

2- Examen médico y de vacunas obligatorio junto con la solicitud

Uno de los ajustes más destacados es la obligación de presentar el Formulario I-693 —un informe médico de inmigración— junto con el Formulario I-485 si se requiere información médica y de vacunas. El USCIS ha aclarado que si no se entrega el informe médico al mismo tiempo que la solicitud de la residencia permanente, esta podría ser rechazada.

El abogado de inmigración Nelson A. Castillo explicó a CNN que, históricamente, los solicitantes enviaban los resultados médicos después de enviar la solicitud. Sin embargo, ahora se exige que ambas solicitudes (I-485 y I-693) se presenten simultáneamente. Esto tiene la ventaja de que, una vez entregados, los formularios no caducan, lo que facilita el proceso.

"Con este nuevo cambio, los envías juntos y no hay caducidad. La idea es que todo se procese correctamente desde el inicio," afirmó Castillo. (Los cubanos que optaban por la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano ya enviaban el examen médico junto con la solicitud).

Sin embargo, Uscis informó que desde el 22 de enero de 2025 no solicitará que en el examen médico se incluya la vacuna del COVID-19. "USCIS no denegará ninguna solicitud de ajuste de estatus basándose en que el solicitante no haya presentado la documentación que evidencie que recibió la vacuna contra el COVID-19", posteó la entidad en su página web.

3- Eliminación del Formulario I-864W

El USCIS ha decidido eliminar el Formulario I-864W, que anteriormente era necesario para ciertos solicitantes exentos de presentar una declaración jurada de patrocinio económico. Ahora, este proceso se incorporará directamente en el Formulario I-485, lo que simplifica y hace más eficiente la solicitud.

El abogado Castillo destacó que esta modificación facilitará la presentación de la solicitud, ya que todo el trámite podrá hacerse de una sola vez sin la necesidad de enviar un formulario adicional.

4- Clarificación de la causa de inadmisibilidad por carga pública

El Formulario I-485 también ha sido modificado para hacer más claras las preguntas relacionadas con la "carga pública", un concepto que se refiere a los inmigrantes que dependen del gobierno para su sustento. Ahora, los solicitantes deberán identificar de manera más precisa su categoría de inmigración, lo que permitirá al USCIS determinar si están exentos de esta causal de inadmisibilidad.

Castillo añadió que este cambio tiene como objetivo reducir la confusión entre los solicitantes, al darles la oportunidad de proporcionar información adicional si es necesario.

Recomendaciones y expectativas

El USCIS ha asegurado que estos cambios buscan optimizar la recopilación de información, consolidar los requisitos y mejorar la eficiencia del proceso. Sin embargo, la abogada de inmigración Elizabeth Uribe advirtió que, aunque los cambios pueden simplificar algunos aspectos, no necesariamente reducirán el tiempo de procesamiento.

Según Uribe, el tiempo promedio de espera para obtener la Green Card sigue siendo incierto y a partir del 10 de febrero puede extenderse de seis a 12 meses.

Además, aunque el nuevo formulario tiene 24 páginas (en lugar de las 20 anteriores), Uribe indicó que esto podría reducir el número de solicitudes de pruebas adicionales, ya que ahora algunos procesos que antes se realizaban por separado se han agrupado. No obstante, advirtió que si el USCIS aplica una política más estricta con respecto a la falta de documentos o pruebas, es posible que haya un aumento en los rechazos.

¿Quiénes pueden solicitar la Green Card?

Para ser elegible para solicitar la Green Card, los extranjeros deben cumplir con al menos una de las categorías establecidas por USCIS, que incluyen:

-Familiares directos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

-Empleados calificados patrocinados por una empresa en EE.UU.

-Refugiados o asilados que cumplan con los requisitos establecidos.

-Beneficiarios de programas humanitarios.

En el apartado de "programas especiales" (página 7) se incluye la Ley de Ajuste Cubano, que beneficia a los cubanos que han entrado al país legalmente o han recibido un parole en las fronteras.

