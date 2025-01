"La Dura es la dura, las demás imitadoras son de Temu": Seguidores caen rendidos ante la belleza de la influencer

La Dura tiene una legión de fanáticos y seguidores en Instagram que con cada foto o video nuevo siempre caen rendidos ante su belleza.

Para muchos de ellos Diliamne está en la cima del top de las influencers cubanas en cuanto a belleza, elegancia y glamour y hay quienes califican al resto de las creadoras de contenido como “imitadoras de Temu” que solo intentan parecerse a La Dura sin lograrlo en lo absoluto.

La pareja de Jacob Forever sorprendió con un outfit digno de miles de piropos: un ceñidos vestido verde lima, largo hasta el suelo y que dibujaba cada una de sus curvas.

La influencer modeló ante la cámara con este look y como era de esperarse le llovieron los elogios resaltando su exquisita figura y su buen gusto.

“En otra vida fui La Dura. Bellísima que bonito es cuidar nuestra imagen. Eso nos hace sentir muy seguras”; “Ese color en tu piel se ve hermoso”; “Mi influencer favorita la más linda y única”; “Ay Dura tú con tus outfit me tienes la cabeza trastornada eres inspiración”; “Tú siempre rompiendo, no hay competencia”; “La Dura es la dura, las demás imitadoras son de Temu, sorry pero así es”; “Preciosa y elegante siempre, te felicito siempre estás de altura”; “Mi amor la ropa se compra, pero el estilo never”; “Esta mujer no para de sorprender un outfit mejor que el anterior”, opinaron sus seguidores en los comentarios al post.

Por estos días La Dura se fue a disfrutar de la nieve con su familia y aprovechó para regalar a sus fans unas fotos con look invernal preciosas.

