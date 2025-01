Así se vivió el operativo de ICE en Miami-Dade, según un testigo

Operativo antiinmigrante en Miami-Dade Foto © X/HSI Miami

Un operativo realizado el domingo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el condado de Miami-Dade dejó a un testigo de los hechos en estado de alerta.

La persona, que fue entrevistada por la cadena Telemundo 51 en condición de anonimato, confesó que creía que no fue detenido porque estaba al cuidado de su hija pequeña.

“Nos quitaron los papeles, nos verificaron y se llevaron a tres. A mí no me llevaron porque estaba con la niña. Si no, me hubiesen llevado a mí también", declaró el hombre.

De acuerdo a su relato, los agentes de ICE entraron a la casa y los reunieron a todos en la sala, mencionando que buscaban a un individuo específico que no se encontraba en la vivienda.

Al no localizar a la persona objetivo, procedieron a detener a otros residentes. "Tenía una orden de deportación. Lo estaban buscando, no lo encontraron y se llevaron a todos los demás", afirmó el testigo.

“Estoy asustado por mi niña, por mi hija que está conmigo, por supuesto que estoy asustado", dijo. "No sé (si volverán) se fueron y no dijeron nada más", señaló el hombre a la cadena informativa.

La implementación de estos operativos ha generado preocupación entre la comunidad inmigrante del sur de Florida.

Según Adriana Rivera, representante de la Coalición de Inmigrantes de Florida, las redadas están afectando no solo a personas con antecedentes criminales, sino también a otros individuos dentro de la comunidad.

Rivera destacó la relevancia de que todas las personas, sin importar su estatus migratorio, estén informadas sobre sus derechos.

La Coalición de Inmigrantes de Florida recomienda a las personas no hablar con agentes de la ley sin la presencia de un abogado y no abrir la puerta de sus hogares a menos que los agentes presenten una orden firmada por un juez.

Según informes de las agencias gubernamentales en la red social X, en los operativos del domingo participaron agentes del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y de ICE.

Se informó que, solo ese día, se realizaron 956 arrestos a nivel nacional, mientras que este lunes, se detuvieron a 1,179 personas, la cifra más alta desde la pasada semana, cuando comenzaron las redadas.

En el caso de Florida, los arrestados fueron trasladados al centro de detención de Miramar, indicó América TeVé.

Según informes, las oficinas de ICE tienen una cuota diaria de 75 arrestos, y cualquier persona indocumentada presente durante los operativos es susceptible de ser detenida.

Además, se ha eliminado la protección de áreas previamente consideradas sensibles, como escuelas e iglesias, que durante administraciones anteriores eran vistas como lugares seguros.

De acuerdo con información de Local 10, el sistema eductaivo del sur de Florida ha mostrado preocupación por las recientes acciones de inmigración implementadas por la administración del presidente Donald Trump.

En respuesta, el 27 de enero de 2025, Angela R. Fulton, subdirectora del distrito escolar de Broward County, emitió un memorando titulado "Actualización de la política federal de inmigración para las escuelas".

En este documento, se instruye a los directores a no divulgar información estudiantil sin la autorización adecuada y a consultar con el asesor legal del distrito ante situaciones específicas.

Fulton enfatizó que los registros de los estudiantes están protegidos bajo la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés), una legislación federal vigente desde hace aproximadamente medio siglo.

Ante este panorama, las autoridades educativas de Broward buscan equilibrar el cumplimiento de las leyes federales con la protección de los derechos y la privacidad de sus estudiantes, asegurando un entorno seguro y de apoyo para toda la comunidad escolar.

