Abogado minimiza riesgo de deportación para cubanos con parole humanitario: "Son los que menos me preocupan"

El abogado de inmigración Willy Allen ofreció sus consideraciones luego de que el presidente Donald Trump otorgara nuevas facultades al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para deportar de forma acelerada a inmigrantes que ingresaron al país bajo los programas de parole humanitario y CBP One.

En opinión de Allen, los cubanos que llegaron al país gracias al parole humanitario y están en trámites para cambiar su estatus no deberían preocuparse, gracias a la protección que otorga a Ley de Ajuste. Tampoco los que tienen I22A y presentaron su solicitud de asilo político.

"Los cubanos que me pueden preocupar son los que entraron por CBP One, que no han llegado al año, tienen una fecha de corte, o se pasó del año y no presentaron el asilo, puede tener un peligro limitado de ser recogidos", dijo al portal Café Fuerte.

"Lo que puede pasar para los cubanos que entraron por CBP One, es hacerles el juicio más rápido. Pero una cosa es lo que ellos dicen y otra lo que pueden hacer. Novecientas sesenta mil personas entraron por CBP1. Imposible llevarlas a juicios expeditos. Imposible recogerlos", recalcó.

El jueves, el diario The New York Times dio a conocer un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que revela que Trump dio luz verde a ICE para la deportación expedita de beneficiarios de los programas de parole humanitario y CBP One, implementados durante la administración Biden.

El documento, firmado por Benjamine C. Huffman, jefe interino del DHS, instruye a los funcionarios de ICE a usar poderes ampliados para deportar a los emigrantes, incluso si cumplen con las condiciones establecidas por las políticas migratorias de Biden.

La decisión afecta a más de 1.46 millones de personas que ingresaron al país con permisos temporales desde enero de 2023.

El programa de parole humanitario, que empezó a aplicar para los cubanos en enero de 2023, permitió la entrada legal de unos 531,690 inmigrantes, incluidos 110,240 cubanos. Ese permiso les permitió residir temporalmente en Estados Unidos, con opciones para regularizar su estatus bajo ciertas condiciones.

Por su parte, el programa CBP One, que permitía a los migrantes solicitar asilo mediante una aplicación móvil, facilitó el ingreso de más de 904,500 personas.

De acuerdo con el memorando del DHS, ICE podrá revocar estos permisos temporales y proceder a deportar a los beneficiarios, incluso si no han agotado su tiempo de estancia legal o tienen casos abiertos en los tribunales de inmigración.

Preguntas frecuentes sobre el parole humanitario y la deportación de cubanos en EE.UU.