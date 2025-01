Cubano sin hogar en Miami vuelve a ver a su madre y recibe ayuda inesperada

Un cubano que llevaba cuatro años viviendo en las calles de Miami recibió ayuda de antiguos vecinos y amigos de la infancia que supieron de su triste situación al ver un video suyo en Internet la semana pasada.

Yoel Carmona perdió sus papeles tras sufrir un accidente en Orlando, donde se cayó del octavo piso de un edificio. Sin documentos y enfermo, estaba pidiendo ayuda para salir de su situación y poder apoyar a su madre en Cuba, con la que perdió el contacto.

Luego de conocer su caso gracias al usuario de TikTok identificado como Conducta, que difunde casos de homeless en Miami para tratar de ayudarlos, un excompañero de estudios lo localizó, lo llevó a una barbería y se está ocupando de él.

También lo llamó otro antiguo amigo que a su vez lo ayudó a localizar a su madre, quien se había mudado a otro barrio en La Habana.

"Después de tanto tiempo, Yoel finalmente vio a su mamá, aunque fuera a través de una videollamada. La emoción fue indescriptible y la felicidad llenó su corazón. Un reencuentro que traspasó la distancia", expresó el autor del video.

Gracias a la solidaridad de estas personas, él va a tratar de recuperar sus papeles y a recibir asistencia médica adecuada. Según, dice, también tenía dinero en el banco.

"Nunca he estado así, nunca me he visto así, no sé por qué me hicieron esto ahora. Yo ahora más bien lo que necesito es tener un lugar donde poder vivir y poder tratar a mi mamá, que la tengo enferma allá en Cuba y comunicarme, porque el teléfono que yo tenía era del gobierno y parece que me lo bloquearon, porque no sé nada de mi mamá", expresó en el video de la semana pasada.

Según contó entonces, estuvo un año viviendo en el patio de la casa de un hombre que luego lo echó a la calle y se quedó con sus documentos: su inscripción de nacimiento y la de su mamá.

En la sección de comentarios varios internautas aseguraron que lo conocen de Cuba. Lo identificaron como un residente en Boyeros, municipio de La Habana, y dijeron que su madre y otros familiares siguen viviendo en la Isla.

