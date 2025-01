La influencer cubana Andrea López ha captado la atención en redes sociales tras compartir una serie de historias en Instagram en las que reflexiona sobre su experiencia migratoria y los sacrificios de su familia en busca de un futuro mejor. Sus publicaciones surgen como respuesta al reciente video viral de Selena Gomez, quien, visiblemente afectada, expresó su frustración y dolor ante las políticas migratorias de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.

Selena Gomez, de ascendencia mexicana por parte paterna, se mostró conmovida en el video, llorando por las deportaciones masivas y el trato inhumano hacia los inmigrantes en situación irregular, incluidos niños. Sin embargo, su mensaje generó controversia en redes sociales, donde recibió numerosas críticas, lo que la llevó a eliminar el video. En su lugar, publicó un mensaje en inglés que decía: "Apparently, it's not ok to show empathy for people" ("Aparentemente, no está bien mostrar empatía por las personas"), pero también terminó eliminándolo.

Ante esta situación, Andrea López decidió compartir su propia historia migratoria, recordando su llegada a Estados Unidos cuando tenía 10 años. En sus publicaciones, resaltó el esfuerzo de su madre, quien dejó atrás su país, sus amigos y todo lo que había construido en Cuba para ofrecerle una mejor vida. Con palabras de orgullo y gratitud, destacó cómo su madre regresó a estudiar, obtuvo un título universitario y, actualmente, ayuda a otros inmigrantes a regularizar su estatus legal en EE.UU.

"Dejamos atrás lo que nos moldeó en busca de lo que puede definir nuestro futuro y lo que podemos lograr", escribió la creadora de contenido en una de sus historias de Instagram, donde roza el millón de seguidores, enviando así un mensaje de aliento a los inmigrantes para que mantengan la esperanza y luchen por sus sueños.

Su respuesta no solo refleja la profunda conexión de los inmigrantes con la realidad denunciada por Selena Gomez, sino que también pone en evidencia el impacto humano de las políticas migratorias y el papel fundamental de las redes sociales como plataforma para visibilizar estas historias.

"Estoy orgullosa de mi madre y de cada persona que ha llegado a este país en busca de un mejor futuro para ellos y sus familias. Sigue soñando y mantén la cabeza en alto, incluso en tiempos como este", dijo la joven.

Finalmente, Andrea López subrayó la importancia de informarse correctamente y actuar de manera responsable en la lucha por los derechos de los inmigrantes:

"No voy a sentarme aquí y hacer un video llorando por la situación o diciendo que no hay nada que se pueda hacer. Pero sí voy a decirles que sigan adelante, que luchen por ustedes mismos y que recuerden por qué vinieron aquí. Conozcan sus derechos. Busquen asesoría con profesionales legales que realmente sepan del tema. No confíen en redes sociales como su única fuente de información. Apoyen a sus amigos inmigrantes y bríndenles su ayuda".

