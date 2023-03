Selena Gomez paraliza el tráfico de Nueva York vestida de novia: ¡Así luce la cantante de blanco!

Aunque Selena Gomez no tiene planes de pasar próximamente por el altar en la vida real, ya sabemos cómo luciría vestida de novia... Y es que la actriz y cantante fue captada vistiendo un look nupcial por la Gran Manzana, durante el rodaje de la serie que protagoniza junto a Martin Short y Steve Martin, Only Murders in the Building.

Selena fue captada por las calles de Nueva York luciendo un espectacular y voluminoso vestido de novia palabra de honor con escote corazón, una pieza de diseño clásico con la que, como podría esperarse, llamó la atención de todo el mundo. Desde los viandantes que se cruzaron con ella hasta los paparazzi, que no perdieron la oportunidad de inmortalizarla vistiendo este look nupcial.

Las imágenes no han tardado en dar la vuelta al planeta. Y con razón, al fin y al cabo Selena es la mujer más seguida de Instagram con más de 400 millones de followers y ella misma ha querido compartir un vistazo de cómo lucirá de blanco en la ficción.

La reacción de sus millones de seguidores no ha sido otra que llenarla de elogios y likes, sumando más de 10 millones de corazoncitos en la publicación que compartió.

En las fotografías aparece luciendo radiante y feliz y preparada para la acción con su vestido, que ha conjuntado con unas botas blancas. Una combinación curiosa y a la vez cómoda, que le queda sorprendentemente bien.

Como decíamos, este llamativo estilismo de Sel llega cuando se ha convertido de manera oficial en la mujer con más seguidores de Instagram de la historia al superar la barrera de los 400 millones. Además, solo por delante de ella en número de followers se encuentran los futbolistas Cristiano Ronaldo y Leo Messi, con 564 y 444 millones, respectivamente. ¿Logrará alcanzarlos? ¡Estaremos pendientes!

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.