"No todo es lo que ven en las redes": Rachel Arderi confiesa cuánto aumentó de peso con el embarazo de Mía

Aunque en redes presume de su cuerpazo y de cómo ha logrado recuperarse tras el nacimiento de su bebé Mía, Rachel Arderi confesó a sus seguidores en Instagram cuánto aumentó de peso en su último embarazo.

Sin tapujos y sin dibujar la realidad para que se vea más bonita, la modelo cubana dijo que bajar los kilos que ganó con el embarazo está siendo todo un reto.

Después de una intensa sesión en el gimnasio reflexionaba en esa red social: “Yo dije que este iba a ser mi año, pero uff... hay que tener tremenda fuerza de voluntad la verdad, no es fácil pero tampoco es difícil”.

Captura Instagram / Rachel Arderi

“Ustedes me ven así muy normal, pero ustedes saben cuánto yo estoy pesando. ¿Cuánto era el peso de Rachel antes de tener a Mía? Mi peso antes de tener a mi hermosa princesa era de 61 kg, sabes cuánto peso, 71, diez kilos más”, dijo sin poderse creer todavía que esos son los kilos que debe bajar para volver a estar en lo que ella considera su peso.

“Eso es para que vean que nada es perfecto, que no todo es lo que ven en las redes (...) Yo no hago dieta, yo como demasiado dulce”, confiesa como si fuera una tentación con la que aún no ha podido luchar.

La idea de Rachel es ver a final de 2025 cuánto avanzó en su meta de bajar de peso: “Eso lo tengo entre ceja y ceja, yo tengo que bajar diez kilos”.

Si bien esto es todo un reto para ella, sigue estando orgullosa de su figura después de dos embarazos y solo haberse hecho una cirugía de senos.

Mientras Rachel está enfrascada en bajar de peso y volver a su figura de antes de ser mamá por segunda vez, sus seguidores no hacen más que llenarla de piropos con cada foto que publica en Instagram.

