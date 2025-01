¡Orgulloso de ser guajiro!: Cubano en EE.UU. recuerda su infancia en el campo y emociona en TikTok

Un cubano que vive en Lousville, Kentucky, conocido en TikTok como @blued_diamond

ha tocado fibras con su último video en TikTok, donde habla con orgullo de sus raíces campesinas y su amor por Taguayabón, el pueblo donde creció en Cuba. En el clip, grabado desde su carro, cuenta: "La gente todos los días me pregunta que de dónde soy... yo soy guajiro, yo soy del campo. Yo digo que la gente del campo tiene un corazón que no les cabe en el pecho".

Entre risas, recordó cómo era la vida en el campo: "Se van para abajo de una mata esperando que el sol se caiga, a jugar dominó, a hablar de chisme o incluso a tomarse un buchito de café. El que es de campo, el que no ordeñó vaca, montó yegua... ¡el que no estaba atrás de las peleas de quién no tenía un kikirito! (...) Yo me acuerdo de todo: que te ibas a buscar a treparte en las matas de guayaba, de ciruela, a buscar anoncillo o a esperar que fueran las cinco de la tarde para irte para el río. Eso nada más sucede en el campo".

A pesar de que se fue a vivir a la ciudad en su juventud, dejó claro que su amor por el campo sigue intacto: "Mi campo es Taguayabón, y yo tengo un orgullo por Taguayabón. Eso que me fui a vivir para Caibarién, pero en el campo yo tengo a mi familia, mis amigos, mis maricones...". Incluso contó una anécdota de su infancia: "Estudiaba con un muchachito que entre yo y él nos decíamos pájaros, y los dos acabamos siendo gaviotas".

El video desató nostalgia entre sus seguidores, quienes no dudaron en compartir sus propias raíces y experiencias en el campo. Una usuaria dijo: "Qué bien te queda ese corte de pelo, yo soy de Holguín, y es muy real lo que dices. Hoy, a pesar de la crisis, continúan compartiendo lo poco que tienen". Otra comentó: "Pipo, yo soy de Camajuaní, conozco muchas personas de Taguayabón. ¡Saludos!".

Desde diferentes rincones de Cuba, los usuarios siguieron compartiendo: "Yo soy de Camagüey, Minas"; "Soy de Moa, Holguín... ¡y las carretillas loma abajo, jijiji!"; "Soy de Placetas, Villa Clara, y ahora vivo donde tú estás, Kentucky"; "Soy de Guisa, un pueblo cerca de Bayamo, también monté a caballo, me arrastraba en yagua y me bañaba en los arroyos. Nunca me olvidaría de mi pueblo, ni de mi gente".

Otros dejaron mensajes llenos de cariño para el creador: "Adoro tu carisma, tu sencillez, lo natural. Puedo decir que no es solo en los videos, te vi una vez en persona y eres maravilloso. ¡Bendiciones miles!"; "Así mismo, qué menos le echo"; "Yo también soy guajira de Guaracabulla, todo lo que dices es cierto".

Entre tantos recuerdos, una usuaria cerró con un toque de emoción: "Yo soy de Sagua la Grande, Villa Clara, pero del pueblo al campo donde me crié hay una buena distancia...".

Con este video, @blued_diamond no solo compartió su orgullo por el campo, sino que logró unir a cubanos de distintas partes con sus historias de infancia y su amor por la vida sencilla. "Yo vivo en Estados Unidos ahora mismo, pero amo mi campo, amo Taguayabón por encima de lo que sea", concluyó el creador, dejando una pregunta para sus seguidores: "Cuéntame tú, ¿de qué campo eres?"

