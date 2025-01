Pueblo de Holguín celebra llegada de un carro fúnebre: "Más dignidad en los servicios"

Vídeos relacionados:

El municipio de Banes, en la provincia Holguín, recibió un carro fúnebre este jueves. La llegada del vehículo ha sido celebrada por los residentes como una mejora significativa en los servicios funerarios del territorio.

Un comunicado de la emisora local Radio Banes, señala que la adquisición del carro garantizará un traslado digno a los difuntos, respondiendo a una necesidad que la comunidad ha enfrentado durante años.

"Este vehículo se adquirió con el objetivo de mejorar la calidad y dignidad de los servicios que se ofrecen a las familias en momentos tan difíciles. Con esta mejora, buscamos atender de manera más eficiente las necesidades de nuestra comunidad y brindar un servicio que refleje el respeto que cada uno de nuestros seres queridos merece", dijo el medio oficialista.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos usuarios agradecieron la llegada del carro fúnebre y expresaron su esperanza de que se mantenga en buenas condiciones.

"Gracias a Dios. Ahora podemos dar una despedida digna y honorable a nuestros seres queridos", comentó un internauta. Otras personas advirtieron que se trata de un vehículo de segunda mano, que probablemente necesite mantenimiento para que pueda ofrecer servicios regularmente.

La historia reciente de la crisis funeraria en Banes

La llegada de este vehículo ocurre tras años de crisis en el transporte de los fallecidos en Holguín. En 2023, las autoridades de Banes improvisaron un carro fúnebre utilizando un tractor que remolcaba la parte trasera de una camioneta tipo van, donde se colocaba el féretro.

El invento, difundido en redes sociales por el internauta Leandro Pupo Garcés, generó indignación entre muchos cubanos. "La creatividad de los que no crean nada", "Eso no puede ser, me dan demasiada pena si han llegado a ese extremo", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

En algunos pueblos, como Buenaventura, se han llegado a utilizar carretas de basura para realizar los entierros, una situación que refleja la gravedad de la crisis en los servicios funerarios en el oriente del país.

La llegada del nuevo carro fúnebre representa una pequeña mejoría en un panorama marcado por la precariedad y la improvisación. Sin embargo, para muchos holguineros, sigue siendo insuficiente ante la falta de recursos y el deterioro de los servicios públicos en la provincia.

