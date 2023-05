Usan tractor y partes de una camioneta como carro fúnebre en Banes

Carro fúnebre en Banes Foto © Facebook / Leandro Pupo Garcés

Autoridades del municipio Banes, en Holguín, convirtieron un tractor en carro fúnebre ante la falta de vehículos para ofrecer ese servicio en el territorio.

El internauta Leandro Pupo Garcés publicó en Facebook una imagen de este nuevo invento local: un tractor que remolca la parte trasera de una camioneta [tipo Van] en la que se deposita el féretro.

Publicación en Facebook

Muchos usuarios de la red social consideraron que si bien esta modificación intenta resolver una problemática, también constituye "una falta de respeto".

"La creatividad de los que no crean nada", "Yo esto no lo entiendo, joder, eso no puede ser, me dan demasiada pena si han llegado a ese extremo, no lo creo, qué dolor mas grande a las familias" y "Holguín no permitan eso darse valer o reclamen sus derechos", fueron algunos comentarios en la red social.

Publicación en Facebook

Otros afirman que el carro sufre de acoso: "Donde quiera que se meta le tiran fotos", dijo una internauta.

Los habitantes de Holguín aseguran que la provincia cuenta solo con 10 carros fúnebres, de los cuales más de tres están rotos. Una vecina del poblado de Buenaventura dijo que allí han usado hasta la carreta de la basura para hacer entierros.

Publicación en Facebook

La situación se extiende a toda la isla e indigna especialmente a los familiares de los muertos. La víspera trascendió un video de un cortejo fúnebre en Jagüey Grande, Matanzas, donde el carro enviado por la funeraria debió ser empujado por los dolientes. "Ay papi, tú no te mereces esto", decía entre lágrimas la hija del difunto.

Publicación en Facebook

Varias denuncias similares han estremecido a los cubanos en los últimos años. En 2019 en la propia ciudad de Güines familiares de una mujer fallecida debieron trasladarla en una camilla de hospital por la carretera hasta la funeraria, porque no había carro fúnebre disponible.

Asimismo a inicios de año un fallecido que ya apestaba en Güines fue trasladado por sus amigos en un bicitaxi porque las autoridades no enviaron transporte para recogerlo.

También han trascendido denuncias de cadáveres que han debido ser transportados en carretillas, carros de alimentos, de la Empresa de Telecomunicaciones y hasta en coches tirados por caballos.

El régimen cubano ha invertido en carros para el uso de la Policía, pero la inversión destinada a carros fúnebres y ambulancias ha sido deficiente.

El pasado abril trascendió que nuevos carros fúnebres llegaron a Cuba procedentes de China, que aliviarían la crítica situación de este servicio en el país. Sin embargo, ahora la situación está peor por la falta de combustible.