Ayudar, no mantener: Cubana en EE.UU. responde tras ser llamada egoísta

"Para pasar hambre y necesidad, me hubiera quedado en Cuba". Así de tajante respondió una cubana radicada en Estados Unidos, conocida como ✨Jessinailartist✨ en TikTok, a un comentario que la acusaba de ser "egoísta". El mensaje aseguraba que, viviendo fuera, ella tiene acceso a necesidades básicas como comida y médicos, mientras que los cubanos en la isla enfrentan una realidad muy distinta.

La creadora no se quedó callada y lanzó un mensaje contundente: "Tú dices que yo soy egoísta porque aquí puedo comprar comida y puedo ir a un médico. Pues, mi vida, si yo quisiera seguir pasando miseria y necesidad, me hubiera quedado en Cuba. Porque por eso fue que yo me fui de Cuba, y por eso fue que hice lo que hice por salir de Cuba".

Explicó además que no entiende las críticas hacia los que emigraron buscando un mejor futuro, recordando que muchos arriesgaron su vida para escapar. "¿Cuál es el punto de salir de Cuba? ¿Llegar aquí para tener que mantener a gente? ¿Llegar aquí para tener que mantener un vago o una vaga? No, mi vida. En primera vine por mí, para un mejor futuro para mí, para que mi hijo naciera en este país", afirmó en un tono claro y sin rodeos.

La respuesta de @jessinailartista desató un intenso debate en los comentarios. Una usuaria defendió su postura al señalar que en Cuba no se entiende que las personas que emigraron no deberían sentirse culpables por lo que tienen: "Uno no se puede sentir culpable por lo que tenemos aquí, porque lo trabajamos y lo luchamos, y vinimos por tener la libertad". Jessinailartist respondió: "Así mismo, y muchos hasta la vida nos jugamos".

Otro comentario cuestionó por qué quienes emigran deberían asumir la responsabilidad económica de los que se quedan: "¿Dónde dice que el que se fue está obligado a mantener al que se quedó? Cada cual tiene que luchar por lo suyo con sus propios recursos, pero ya se han acostumbrado a ser los mantenidos".

Entre las críticas también surgió el tema de las obligaciones hacia la familia en Cuba. "Si vienes de Cuba y tienes tus hijos acá, debes de tener a tus padres allá, entonces págales a tus padres los 18 años promedio que te mantuvieron allá", escribió un usuario. La creadora respondió con ironía: "Jajaaajajaja jamás alcanza y si no trabajan es imposible".

Algunos comentarios hicieron hincapié en que ayudar no significa mantener, algo que la creadora dejó claro en su mensaje. "Es verdad, hay que ayudar, pero no mantener vagos, porque yo las conozco que primero está el dinero para uñas y pelo, que el de la comida, y no trabajan".

El debate también tocó temas políticos. Un seguidor afirmó que el partido comunista en Cuba es el principal responsable de la división de tantas familias, a lo que Jessinailartist respondió: "Mi presidente es Trump, que fue por quien voté. En Cuba lo que hay es un puesto a dedo".

La creadora concluyó su mensaje reafirmando su postura y recordando el sacrificio de los que emigraron: "Para eso me jodí y salí de Cuba. Para eso todos los cubanos que están aquí se montaron en lancha, pasaron países, atravesaron países, se casaron con extranjeros aunque no les gustaran para poder salir de Cuba. ¿Cuántas cosas no ha hecho el cubano para poder tener eso que tú dices por lo que yo soy egoísta? Para seguir pasando hambre y necesidad, me hubiera quedado en Cuba entonces".

