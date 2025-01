Emotiva historia de superación de una madre cubana que emigró sola y logró reunir a su familia en EE.UU.

Una cubana llamada Diana Styles está arrasando en TikTok con una historia que toca fibras y deja una gran lección de lucha. En su video, compartió cómo decidió dejar atrás a su hijo de apenas 5 años y a toda su familia en Cuba, para abrir camino hacia el sueño americano. Diana emigró a Estados Unidos en 2016, sola y sin ningún apoyo, pero con un objetivo claro: darle un futuro mejor a los suyos.

En el relato, que dura más de cuatro minutos, Diana cuenta que a los 15 días de llegar consiguió su primer empleo en una panadería cubana, aunque no sabía nada del oficio. Sin miedo a los desafíos, aprendió todo lo necesario mientras trabajaba de lunes a lunes, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Gracias a su esfuerzo, logró ahorrar cada centavo de su salario, dejando las propinas para cubrir sus gastos básicos, como alimentos, recargas telefónicas y las llamadas a su hijo en Cuba.

"Yo no sabía cómo se trabajaba aquí, pero como me dijeron ayer, 'el que tenga miedo a morir, que no nazca, mi amor'", comentó en su perfil @diana_duenas27, dejando claro que su determinación era inquebrantable. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando, apenas a los tres meses de haber llegado, pudo sacar su licencia de conducción y comprar su primer carro en efectivo por $5,000.

Las reacciones no se hicieron esperar. Un comentario decía: "Dios te bendiga, hermosa tu historia". Otro, lleno de empatía, expresaba: "Yo me identifico contigo. Llegué con mi esposo, pero mis hijos se quedaron en Cuba. Fue muy duro. A los tres años estábamos todos juntos".

Diana también compartió las dificultades de empezar desde cero. Vivió durante un año en una casa prestada por un familiar, sin pagar renta, agua ni electricidad. Aunque no tenía todas las comodidades, agradeció tener un techo bajo el cual dormir y se concentró en avanzar poco a poco. "Muchas personas me ayudaron a amar esa casita", confesó.

Cuando finalmente tuvo que mudarse a un pequeño efficiency por $750 al mes, su vida dio un giro: empezó a trabajar en una clínica entre semana y en un restaurante los fines de semana. "Lloré lágrimas de sangre", admitió, recordando lo duro que fue trabajar tanto mientras su hijo seguía en Cuba.

El sacrificio valió la pena, aseguró Diana, ya que después de nueve largos años logró reunir a toda su familia en Estados Unidos. Entre lágrimas, reveló: "Recuerdo cuando salí de Cuba y le dije a mi papá: ‘Déjame salir yo primero para abrir camino’. Hoy estamos todos juntos disfrutando de la libertad".

Entre los comentarios que más la conmovieron, una usuaria escribió: "Me encantó tu video, gracias por compartirlo". Otro afirmó: "A las personas buenas nos pasan cosas buenas. ¡Dios te bendiga!". Sin embargo, un mensaje crítico insinuó que su éxito se debió a la ayuda de amistades. Diana respondió con elegancia: "Sí, tuve muy buenos amigos en ese entonces ".

Hoy, Diana disfruta del fruto de su esfuerzo junto a su familia, celebrando las oportunidades que le ha dado Estados Unidos. Su historia es un ejemplo claro de que con esfuerzo y perseverancia se pueden superar las adversidades.

