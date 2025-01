"Estamos con ustedes": Cubano en EE.UU. reflexiona sobre emigración, culpa de gobiernos de origen y deportaciones

El creador cubano Lachiwow, radicado en Estados Unidos, compartió un mensaje en TikTok que ha generado debate entre sus seguidores. En el video, aborda el asunto deportaciones, el dolor de la separación familiar y la responsabilidad de los gobiernos de los países de origen.

“Yo sé que muchas personas nos echan las culpas a nosotros porque votamos por Trump, pero ¿por qué no le echamos las culpas a nuestros presidentes del país que nosotros venimos?”, expresó Lachiwow en un momento de su mensaje compartido en su cuenta @lachiwow, donde cuestionó cómo los líderes de los países de origen han fallado en garantizar estabilidad y oportunidades para sus ciudadanos.

Aunque reconoce que algunos cubanos apoyaron a Trump, aclaró que no todos respaldan sus decisiones, especialmente las relacionadas con las deportaciones: “El derecho que muchos hayan votado por Trump no quiere decir que muchos están de acuerdo con todas sus decisiones. Muchos no estamos de acuerdo con toda la emigración que está haciendo, porque muchos allá afuera son buenos, pero muchos allá afuera tienen récord criminal.”

En su reflexión, Lachiwow llamó a la empatía y la unión entre los emigrantes, en lugar de buscar culpables: “El error ya está hecho, no le echemos la culpa a más nadie. Lo que podemos hacer es apoyarlos para que no sean todos deportados, porque muchos no se merecen ser deportados.”

El video no tardó en generar reacciones. Algunos seguidores coincidieron con su opinión, señalando la importancia de mirar hacia las raíces del problema: “Nos separamos de nuestras familias por darles un mejor futuro porque no podíamos en nuestros países. Duele muchísimo.” Otros destacaron que muchas personas cambian su perspectiva una vez fuera de sus países: “Vivir en Cuba es haber nacido sin ver el mundo exterior. No reaccionamos y cambiamos mentalidad hasta no ver las oportunidades fuera.”

La conversación sigue abierta en los comentarios de su TikTok, donde los usuarios discuten las complejas realidades que enfrentan los emigrantes.

