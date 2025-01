"La luz no se va, ¿cómo va a ser posible eso?": Cubana en Tenerife sorprendida con las diferencias culturales

La cubana Mary Díaz (@mary.diaz._2) ha puesto a todos a hablar en TikTok con un video donde cuenta las diferencias culturales que ha enfrentado viviendo en Tenerife. Desde que la invitan a comer papas arrugadas con mojo y su reacción automática es preguntar “¿y dónde están el arroz y los frijoles?”, hasta que no supera el lujo de tener 24 horas de corriente eléctrica. “Cómo va a ser posible que yo cargue el teléfono y no se vaya la luz”, dice entre risas, recordando las interminables horas sin electricidad en Cuba.

El choque no para ahí. Mary, con su estilo divertido y espontáneo, bromea sobre las colas inexistentes en los supermercados, cuando en Cuba eran “de tres cuadras para comprar absolutamente nada”. También suelta su frustración con el término "cholas" para referirse a las chancletas: “No pueden decirle simplemente chancletas, ¡no cholas! Pero bueno, ya me está gustando”. Eso sí, cuando habla de las playas de Tenerife, aunque aplaude lo bonitas que son, se ríe diciendo que no entiende cómo alguien puede meterse al agua: “Está muy pero muy fría, decidido, no me bañaré”.

El video se ha llenado de comentarios. Un usuario le recordó que la relación entre Cuba y Canarias es histórica, mencionando cómo en el siglo XIX muchos canarios emigraron a la isla durante una crisis económica. Otros le dieron la bienvenida y hubo quienes se identificaron con su humor, y no pudo evitar reírse y decir: “Es difícil acostumbrarse a tener corriente y comida las 24 horas del día”.

Por supuesto, no faltaron los que le tiraron con comentarios como “si no te gusta, regrésate a Cuba”, aunque Mary respondió con su característico toque sarcástico: “Tome la vida con humor, señor”. Entre tanto cariño, algunos le hicieron recomendaciones, como probar restaurantes cubanos en Tenerife o que no pierda su cubanía: “Si te veo diciendo cholas, te pongo las 12 horas sin luz y castigada”, le escribió un usuario entre risas.

La cubana cierra el video dejando claro que disfruta de su experiencia, pero no está dispuesta a perder sus raíces: “Si me ven diciendo cholas en vez de chancletas, por favor devuélvanme para La Habana”. Con ese desparpajo, ha logrado que su video sea todo un éxito y que tanto cubanos como canarios se rían de las diferencias culturales, recordando que al final, todos terminamos adaptándonos, pero siempre conservando un poco de lo que somos.

