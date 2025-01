"No tenemos la cabeza rara ni difícil; son raíces": La contundente respuesta de una cubana en España

Un comentario en TikTok desató una profunda reflexión sobre la nostalgia y las raíces de los cubanos emigrados. Una cubana residente en España decidió responder a quien afirmó que “la cabeza de los cubanos es difícil” porque “desean salir del país, pero ahorran para regresar de vacaciones”. Su respuesta, llena de sinceridad y emoción, ha tocado las fibras de muchos que viven fuera de la Isla.

En su vídeo, la creadora comienza diciendo: “No soy de las que responde comentarios, pero este me causó hasta gracia”. Luego, explica que lleva cuatro años fuera de Cuba y que aún no ha vuelto, pero eso no significa que no extrañe su tierra. “No somos difíciles, son nuestras raíces, y eso no se puede negar. Mi hija salió de Cuba siendo una niña, pero todavía recuerda las pizzas de 10 pesos. Yo también extraño muchas cosas, como la comida que hacía mi familia. Es algo que llevamos en el corazón”.

La cubana, cuyo nombre es Danay, también reflexionó en su publicación compartida en @danayszwydky sobre lo que significa emigrar, describiéndolo como “muy difícil”. En su caso, asegura que si regresa a Cuba no será “de vacaciones”, sino para ver a su padre y su familia. “¿De vacaciones a dónde? ¿A pagar un hotel y comer lo mismo que aquí en España puedo comprar en el mercado? No tiene sentido”, expresó. A lo largo de su respuesta, dejó claro que extrañar las cosas de la Isla no tiene nada que ver con un deseo de volver a vivir allí, sino con un amor inevitable por las raíces.

El vídeo no solo generó reacciones en apoyo a su postura, sino también debates sobre las realidades de la emigración cubana. Una usuaria comentó: “Muy bien tus palabras, cada cual es un mundo y hace lo que mejor le place, estoy de acuerdo contigo, soy cubana y muy feliz de serlo”. Otra señaló: “Yo vivo aquí en España y sí estoy ahorrando para ver a mi familia cada vez que puedo, eso es lo que me hace feliz”.

Sin embargo, algunos también cuestionaron su perspectiva. “Pero no todos tenían 25 pesos para la pizza”, escribió alguien, haciendo alusión a las desigualdades económicas en la Isla. Otros optaron por compartir recuerdos llenos de nostalgia: “Extraño el puerco asado, los tamales, y la gente que uno quiere, claro que se extraña”.

Las palabras de esta cubana se sintieron como un espejo para muchos que están lejos de la tierra que los vio nacer. “Nuestra cabeza no es difícil. Lo difícil es emigrar, olvidar nunca será una opción”, concluyó en su mensaje.

