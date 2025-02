Cubano en México reacciona a estereotipos: "Nos dicen que nos mantiene una mexicana o un mexicano"

El youtuber cubano Michel Crónicas, radicado en México, ha generado un gran debate en redes tras publicar un video en el que denuncia los prejuicios a los que se enfrentan los cubanos en el país. En su mensaje, compartió la crítica que reciben los migrantes: "A los cubanos nos dicen que en México nos mantiene una mexicana o un mexicano".

Michel explicó que, en su caso, la acusación se enfoca en su relación con su esposa mexicana: “Me casé con mi esposa por los papeles, es ese estereotipo, es ese prejuicio que hay constante con relación a los cubanos”.

El video compartido en su perfil @michelcronicas generó reacciones inmediatas. Mientras algunos usuarios apoyaron su postura y defendieron su derecho a vivir en México sin ser señalado, otros reforzaron los estereotipos contra los cubanos migrantes.

Algunos comentarios apuntaban directamente a la presencia de extranjeros en México: “El problema es que ahora se están quedando y este país ya no soporta tanto cubano, venezolano, haitiano, colombiano, etc. Ya basta”; Yo lo que me molesta de los cubanos en Estados Unidos que yo he conocido es el odio que tienen a su propio país y a Fidel, pero si ya están en Estados Unidos, que disfruten el capitalismo”. Otro mensaje fue más directo contra los hombres cubanos: “Las mujeres trabajan más que los hombres cubanos. También son unos cobardes de no enfrentar a su gobierno, pero dejan que las mujeres lo hagan”.

A pesar de los comentarios negativos, la mayoría de las respuestas fueron de apoyo. “No hagas caso, hermano. Esos mexicanos que critican son gente resentida y se les olvida que hay mexicanos que buscan gringos para legalizarse”, escribió un usuario.

Un seguidor le recomendó que no diera explicaciones: “No expliques nada, solo sé feliz. Bienvenido a México”, mientras otro le aseguró: “Hermano, tú eres más mexicano que muchos. Gracias por ayudar a mi país con tu trabajo y esfuerzo”.

Otro mensaje destacaba el cariño de los mexicanos hacia los cubanos: “Como mexicana, queremos más cubanos. Son buena gente, tan nobles como la familia de usted”. Mientras tanto, una cubana que lleva 20 años en México reafirmó que la clave para evitar conflictos es la actitud: “Si te diriges con respeto y educación, nadie se mete en la vida de nadie”.

Los comentarios de apoyo siguieron sumándose, asegurando que Michel y otros cubanos que trabajan y contribuyen al país son bienvenidos.

