"Se les olvidó cuando llegaron": Cubana en EE.UU. arremete contra actitudes entre migrantes latinos

Una cubana en Estados Unidos, identificada en TikTok como @lisandra.acevedo.evora, generó un encendido debate al publicar un video donde denuncia lo que considera actitudes discriminatorias entre los propios migrantes latinos. En su declaración, afirmó: “No hay personas más racistas que los latinos. Los que ya tienen papeles se les olvida que estuvieron en la misma situación que aquellos que hoy no los tienen”.

En su mensaje, la creadora también señaló que muchas personas que hoy apoyan medidas migratorias más restrictivas parecieran olvidar su propio pasado como migrantes. “Esos latinos son los primeros que están a favor de todo lo que está pasando. Y me disculpan, pero no hay personas más racistas que los latinos, los latinos que son migrantes igual. Porque, ¿cómo fue que llegaron aquí? Es migración igual”, expresó con contundencia en el video, que tiene decenas de miles de reproducciones.

Además, la cubana hizo un llamado a no perder de vista los orígenes ni las circunstancias que llevaron a muchos a emigrar. “Este país nos acogió, muchos logramos regularizar nuestro estatus, pero nunca debemos olvidar de dónde salimos, cómo y por qué”, subrayó, dejando claro que su mensaje busca generar conciencia entre los migrantes que ya han alcanzado un estatus legal en Estados Unidos.

El video, que acumula cientos de interacciones, ha provocado tanto apoyo como rechazo entre los usuarios de la plataforma. Algunos comentarios respaldan su opinión, como el de “La Chinita”, quien escribió: “Ya cuando tienen papeles, se les olvida que aunque los tengan, siempre van a ser migrantes. Es una pena, de verdad”. Otros, como “Patricio del Castillo”, rechazaron la generalización al afirmar: “Yo llegué con documentos legales, pero no puedes incluir a todos en una misma categoría”.

Varias personas expresaron su acuerdo con la cubana, señalando que muchos migrantes olvidan sus orígenes al regularizar su estatus migratorio. Entre los apoyos más destacados se encuentran frases como: “No todos somos así, pero es una triste realidad”, mientras otros recordaron: “No podemos juzgar a todos por las acciones de unos pocos”. Sin embargo, hubo comentarios críticos que calificaron su discurso como generalizador y alejado de la realidad de algunos migrantes que llegaron de forma legal.

El contenido del video también despertó opiniones políticas. Algunos usuarios lo utilizaron como un espacio para expresar su respaldo a figuras públicas como Donald Trump y a leyes migratorias más estrictas, mientras otros defendieron la necesidad de empatía y apoyo entre las comunidades migrantes.

Esta no es la primera vez que se aborda el tema del racismo dentro de las comunidades latinas en Estados Unidos. Durante años, académicos y activistas han señalado cómo las diferencias de origen, estatus migratorio y tono de piel generan tensiones entre los mismos migrantes. La situación se complica cuando se combina con políticas migratorias que, según organizaciones de derechos humanos, han profundizado la brecha entre quienes han logrado regularizar su situación y quienes aún luchan por hacerlo.

Aunque las declaraciones de @lisandra.acevedo.evora han provocado posturas encontradas, han reavivado un debate importante sobre la unidad y solidaridad entre los migrantes en Estados Unidos. Al final de su video, la creadora reflexionó: “Muchos dicen: no, que yo entré aquí legal. Ok, yo también tengo estatus en este país, pero soy cubana. Este no es nuestro país y uno no puede olvidar de dónde salió”.

