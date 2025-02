Congresista Carlos Giménez responde a Bruno Rodríguez: "Les queda poco"

Vídeos relacionados:

El congresista republicano Carlos A. Giménez salió al paso al canciller cubano Bruno Rodríguez, quien afirmó que el Secretario de Estado de Estados Unidos, el cubanoamericano Marco Rubio, "se quedará con las ganas" de visitar La Habana, y recalcó que tampoco ha sido invitado.

"El Secretario de Estado de EEUU quiere visitar La Habana, pero antes cambiar nuestro Gobierno. Se quedará con las ganas. No podrá conocer Cuba, país del que no sabe absolutamente nada. No fue invitado", escribió Rodríguez en X.

En respuesta, Giménez puso en su lugar al funcionario castrista y le recordó todo lo que ha hecho la dictadura para no perder el poder.

"Han reprimido y pisoteado a todo un pueblo con tal de perpetuarse en el poder. Ya nadie les cree sus innumerables mentiras y su pésima propaganda. Les queda poco", aseguró.

Captura de X

En su tuit, el ministro de Exteriores subrayó que su Gobierno cuenta con el respaldo del pueblo para continuar defendiendo la revolución, la independencia y soberanía nacional.

"Llevamos 13 presidentes de EEUU y perdimos la cuenta de los Secretarios de Estado", concluyó en tono desafiante.

El origen de la publicación de Bruno Rodríguez está en la respuesta que dio Marco Rubio a un periodista de Fox News que lo entrevistó este martes en El Salvador.

A la pregunta de si se veía él, como representante del Gobierno de Estados Unidos, yendo alguna vez a La Habana, Rubio contestó:

"Bueno, en primer lugar, no tenemos intención de ir a La Habana con este régimen en el poder, salvo para hablar de cuándo se marcharán. Ese régimen es un desastre. Ha destruido el país. Es un régimen hostil a Estados Unidos. Así que, hasta que eso cambie, no tengo nada de qué hablar con ellos", aclaró.

