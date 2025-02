Bruno Rodríguez asegura que Marco Rubio nunca conocerá Cuba y explica por qué

Vídeos relacionados:

Bruno Rodríguez Parrilla advirtió este martes que el nuevo Secretario de Estado de Estados Unidos, el cubanoamericano Marco Rubio, "se quedará con las ganas" de visitar La Habana, ya que para hacerlo debería producirse un cambio de gobierno en la isla, algo que aseguró no va a suceder.

El canciller cubano rechazó esa posibilidad y lanzó una fuerte crítica al alto cargo estadounidense, a quien le echó en cara que "no sabe absolutamente nada" y que no fue invitado.

"El Secretario de Estado de #EEUU quiere visitar La Habana, pero antes cambiar nuestro Gobierno. Se quedará con las ganas. No podrá conocer #Cuba, país del que no sabe absolutamente nada. No fue invitado", escribió Rodríguez en su mensaje.

En su pronunciamiento, el jefe de la diplomacia cubana defendió el sistema político de la isla y aseguró que su gobierno cuenta "con el respaldo del pueblo de #Cuba", y que "continuará defendiendo la Revolución, la independencia y soberanía nacional".

"Llevamos 13 presidentes de EE.UU. y perdimos la cuenta de los Secretarios de Estado", concluyó el diplomático en un tono desafiante.

"La visitará, eso seguro, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista y ustedes ya van de bajada", sentenció entre los comentarios la activista Iliana Hernández.

"Es que Dios es grande y no quiere que a Marco Rubio se le derrumbe un balcón en la cabeza visitando la ruina habanera"; "Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac"; "Lo único que se pierde es el hambre y la miseria que hay en Cuba"; "¡Qué estupidez acabas de soltar!", fueron algunas opiniones.

"Así es, de EE.UU. no queremos nada; que se limiten a enviar recargas y remesas, pero opiniones no", concluyó otra internauta.

Desde el lejano 2016, cuando se postulaba como probable candidato republicano a la Casa Blanca -contienda que perdió con el propio Trump- en entrevista con CNN Marco Rubio advirtió que, en caso de ser presidente de EE.UU., nunca visitaría la isla.

Estaba en ese momento el cercano antecedente de la visita de Obama a la isla. En esa oportunidad, Marco Rubio aclaró que no visitaría Cuba hasta que fuera una Cuba libre, y explicó sus contundentes motivos, argumentos que no han variado tantos años después.

Marco Rubio llegó el pasado sábado a Panamá, dando inicio a su primera gira internacional al frente de la diplomacia estadounidense.

El viaje, que también incluye paradas en El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana, busca reforzar las relaciones bilaterales y la cooperación en temas clave como la migración, la seguridad regional y el crecimiento económico.

Rubio, quien se ha destacado por su firme postura contra los regímenes autoritarios en América Latina, en particular el de Cuba, Nicaragua y Venezuela, reafirmó su compromiso de fortalecer la seguridad y la estabilidad en la región.

Su designación como Secretario de Estado, el primer hispano en ocupar este cargo, marca un hito en la política estadounidense y refleja la creciente influencia de la comunidad latina en el ámbito internacional.