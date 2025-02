Marco Rubio asegura que solo viajaría a Cuba para hablar sobre el fin del régimen

Vídeos relacionados:

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dejó claro que no tiene intención de visitar Cuba mientras el actual gobierno permanezca en el poder.

“No tengo ninguna intención de ir a La Habana con este régimen en el poder, salvo para discutir cuándo van a irse”, afirmó en una entrevista con Fox News.

Rubio calificó al régimen comunista como un “desastre” y lo responsabilizó por la crisis en la isla, además de señalar su hostilidad hacia Estados Unidos. También reiteró su postura sobre Venezuela, advirtiendo que su administración no legitimará al gobierno de Nicolás Maduro.

Rubio, el primer cubanoamericano en liderar la diplomacia estadounidense, ha mantenido una línea dura contra el gobierno cubano. En 2016, cuando aspiraba a la presidencia, ya había asegurado que nunca viajaría a Cuba sin un cambio de régimen, una postura que reafirma ahora desde su cargo en el gobierno de Estados Unidos.

Por su parte, el congresista cubanoamericano Carlos Giménez respaldó la postura de Rubio, al asegurar que la permanencia del régimen en la isla tiene los días contados: “Han reprimido y pisoteado a todo un pueblo con tal de perpetuarse en el poder. Ya nadie les cree sus innumerables mentiras y su pésima propaganda. Les queda poco”, escribió en X.

Las declaraciones del funcionario provocaron una rápida reacción del canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, quien respondió en X: “El secretario de Estado de EE.UU. quiere visitar La Habana, pero antes cambiar nuestro gobierno. Se quedará con las ganas”.

Rodríguez Parrilla rechazó esa posibilidad y lanzó una fuerte crítica al alto cargo estadounidense, a quien le echó en cara que "no sabe absolutamente nada" y que no fue invitado.

En su pronunciamiento, el jefe de la diplomacia cubana defendió el sistema político de la isla y aseguró que su gobierno cuenta "con el respaldo del pueblo de #Cuba", y que "continuará defendiendo la Revolución, la independencia y soberanía nacional".

"Llevamos 13 presidentes de EE.UU. y perdimos la cuenta de los Secretarios de Estado", concluyó el diplomático en un tono desafiante.

