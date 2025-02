Carlos Varela sueña con una Cuba próspera y democrática: “Deben desaparecer muchos dinosaurios”

Vídeos relacionados:

El cantautor cubano Carlos Varela ha compartido en una entrevista con la cadena pública estadounidense PBS News que sueña con una Cuba democrática, que él ve "posible" y "necesaria", aunque reconoce que para conseguir ese sueño "tienen que desaparecer muchos dinosaurios", en referencia a lo que los comunistas cubanos llaman la "generación histórica", encabezada por Raúl Castro, de 93 años.

"Por supuesto que la democracia en Cuba es posible. Puede serlo. Tengo fe y sueño con que lo será, y espero que sea muy pronto", dijo el cantante de "Muros y Puertas", al periodista Jeffrey Brown.

Lo más leído hoy:

"Amo profundamente a mi país y amo profundamente a las generaciones que vivieron conmigo en mi país. Me duele profundamente ver cómo tantos amigos se van cada día, en busca de un futuro posible e incierto. De eso también hablan mis canciones. Este podría ser un país maravilloso y próspero simplemente abriendo las puertas y abriendo el alma y la libertad individual de todos los cubanos para que desarrollen todo su talento en su propia tierra. Para que eso ocurra, deben desaparecer muchos dinosaurios", sentenció.

Pese a que nunca ha rechazado hablar de política, a que el régimen de Miguel Díaz-Canel lo censura; a que en su último concierto en Cuba, posterior a las manifestaciones masivas del 11J, en 2022, el público gritó "Libertad", Varela defiende en esta entrevista que él no es un cantautor político.

"No, no me gusta la política y tampoco me gustan los políticos. Todos los políticos deberían estar en Animal Planet. Pero tengo preocupaciones sociales. Por lo tanto, son políticas. Y es por eso que durante 43 años he escrito canciones que incomodan a los políticos en Cuba y fuera de ella. Estoy de acuerdo con Bob Dylan cuando dice que no le interesa difundir un único mensaje. Así es como pienso", insistió, después de aclarar que él no pidió a nadie que gritara Libertad, pero tampoco pidió a sus seguidores que no lo hicieran.

En sus declaraciones a PBS News, Varela también se mostró duro con lo que él llama "la industria del odio" cuando destacó que "todos sabemos que en estos 60 y pico de años (de castrismo), mucha gente se ha aprovechado de la industria del odio para ganar dinero. Lo peor es que el pueblo es el que paga toda la culpa", respondió cuando el entrevistador hizo alusión a que de la misma manera que ha compartido escenario con grandes artistas, también se ha visto atrapado en el fuego cruzado entre políticos de Estados Unidos y Cuba.

Carlos Varela (La Habana, 1963) es una de las voces más influyentes de la canción protesta cubana. Inició su carrera en los 80 y se convirtió en una figura clave de la escena musical de la Isla, aunque muchas de sus canciones han sido censuradas por el régimen, sobre todo, en la radio. Conocido como “el Bob Dylan cubano”, ha colaborado con artistas internacionales como Jackson Browne, Dave Matthews y Sting. Entre sus álbumes más destacados están 'Jalisco Park' (1989), 'Como los Peces' (1994) y 'No es el fin' (2009).

Varela no se esconde para apoyar causas que molestan al régimen. En marzo de 2020, el cantautor se unió a los intelectuales que en esos días se solidarizaron con Luis Manuel Otero Alcántara, en ese momento preso y pendiente de juicio en la Isla, por intentar asistir a una besada en protesta por la censura de una escena gay en una película trasmitida por la televisión cubana.

En septiembre de 2022, Varela pidió una Cuba mejor, sin presos políticos ni artistas censurados, en un concierto en la sala La Salá, de Valencia (España).