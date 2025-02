Trump anuncia su intención de acercamiento con Corea del Norte: "Tendremos relaciones"

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado revuelo con sus recientes declaraciones sobre Corea del Norte, afirmando que "tendremos relaciones" con el régimen de Pyongyang.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, Trump dijo: “Tendremos relaciones con Corea del Norte y con Kim Jong-un. Me llevé muy bien con él”.

Lo más leído hoy:

“Creo que es una gran ventaja para todos que me lleve bien con él. Me gusta, quiero decir, me llevo bien con él, él se lleva bien conmigo. Y eso es algo bueno, no malo”, resaltó Trump citado por la agencia Efe.

Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia.

El pasado año, Pionyang ratificó un tratado de "colaboración estratégica integral" con Moscú, que incluye una cláusula de defensa mutua.

Este acuerdo ha generado preocupación en la comunidad internacional, especialmente debido al apoyo militar que Corea del Norte ha brindado a Rusia en el conflicto de Ucrania, como el envío de soldados al frente.

Por lo que este pudiera ser uno de los objetivos de la relación entre Trump y Kim Jong-un: reducir los riesgos de conflicto armado y abordar la creciente cooperación entre Pionyang y Moscú.

Durante su primer mandato (2017-2021), Donald Trump mantuvo una relación oscilante con Jong-un, pasando de amenazas de guerra a reuniones diplomáticas sin precedentes.

En 2017, la tensión entre ambos países alcanzó su punto más alto cuando Trump advirtió en la ONU que podría "destruir totalmente" a Corea del Norte si continuaba con su programa nuclear.

Kim Jong-un respondió con insultos, mientras su régimen realizaba pruebas de misiles intercontinentales capaces de alcanzar territorio estadounidense.

Sin embargo, en 2018, el enfoque cambió hacia la diplomacia con un primer encuentro en Singapur, donde se firmó un acuerdo vago sobre desnuclearización.

Un segundo encuentro en Hanói (Vietnam), en 2019, fracasó debido a desacuerdos sobre el levantamiento de sanciones y el desmantelamiento del arsenal nuclear norcoreano.

Aun así, meses después, Trump se convirtió en el primer presidente de EE.UU. en pisar suelo norcoreano durante una visita a la zona desmilitarizada (DMZ), aunque sin lograr avances concretos.

A finales de 2019, las negociaciones estaban estancadas y Corea del Norte retomó sus pruebas de misiles. La pandemia de COVID-19 en 2020 redujo aún más las posibilidades de negociación.

A pesar de la inédita comunicación entre ambos líderes, la estrategia de Trump no consiguió la desnuclearización de Pyongyang ni cambios significativos en la seguridad regional, dejando la relación en un punto incierto al finalizar su mandato.

Preguntas frecuentes sobre las declaraciones de Trump respecto a Corea del Norte