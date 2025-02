"¿Qué culpa tiene el cubano que votó por Trump de los problemas que pasan en Cuba?": Cubano arremete contra "descaro" de compatriotas en EE.UU.

Un video publicado en TikTok por el usuario "Camagüeyano 100 por ciento", ha generado una intensa conversación en redes sociales sobre las posturas políticas de algunos cubanos en Estados Unidos, en especial quienes reprochan a otros que votaron por Donald Trump. En su extenso mensaje, que ya suma miles de interacciones, el creador criticó la hipocresía de parte de la comunidad cubana y defendió el derecho de votar libremente.

En el video, @elnegro.com87 expresó su molestia ante las críticas hacia quienes apoyan al presidente, señalando que muchos cubanos en EE.UU. no tienen vínculo directo con la situación de Cuba. “Los cubanos que votaron por Trump no tienen la culpa de los problemas que pasan en Cuba”, afirmó, y añadió: “Muchos de ellos vinieron aquí siendo niños, otros nacieron aquí. Hablan español, pero no sienten nada por Cuba. Ellos quieren que este país, Estados Unidos, esté bien”. Además, señaló que calificar a estos votantes como personas desleales a su país de origen es una simplificación injusta, destacando: “Ellos no tienen por qué cargar con los problemas de Cuba, ni sentirse culpables por lo que sucede en la isla”.

Lo más leído hoy:

El creador también reflexionó sobre la actitud de ciertos cubanos que critican a otros por sus preferencias políticas mientras se benefician del sistema estadounidense. “Ya dejen de ser tan descarados, cubanos, y tan hipócritas. Si vas a llamar descarado a cualquier político de aquí, republicano o demócrata, llama también descarado al político de tu país, al dictador, que por eso te fuiste, porque la miseria y el asco te estaban matando”. También criticó la actitud de aquellos que, según él, se enfocan únicamente en regresar a Cuba para presumir en lugar de preocuparse por la verdadera situación de la isla: “Dejen de subir esas boberías a las redes, de carros y viajes, porque esas cosas son las que afectan al que quiere acogerse a una ley que beneficie a los cubanos”.

El mensaje no se quedó solo en cuestiones políticas, sino que abordó lo que él considera actitudes egoístas dentro de la comunidad. “Aquí todo el mundo está velando por su propio beneficio. Ahora resulta que muchos cubanos, después de haber dejado todo en Cuba, quieren hacerse pasar por los más familiares, pero dejaron mujeres, hijos, padres y amigos atrás cuando se fueron”, expresó, y agregó: “Ya basta de echarle la culpa a otros por lo que no hacemos nosotros mismos”.

El video hasta el momento ha provocado más de 900 comentarios, reflejando una amplia gama de reacciones. Una usuaria comentó: “Soy cubana, naturalizada americana, y vivo en este país hace 22 años. Nunca voy a regresar a Cuba. Hice vida aquí y voté por el bienestar de mi hijo y el mío”. Otro usuario expresó: “Llevo 44 años viviendo aquí, y estoy de acuerdo contigo. Aquí hay quienes vienen a trabajar y otros a vivir del cuento”. Una cubana añadió: “Yo vine con cuatro años, y este es mi país. No siento nada por Cuba porque nunca he vuelto”.

Otros se sumaron al debate defendiendo su decisión de votar por Trump. “Soy cubana y si se postula de nuevo, votaré por él. Los cubanos que dicen que eso está mal han tomado este viaje como negocio”, escribió una seguidora. Otro usuario comentó: “Vine hace 14 años y voté por Trump porque estoy contra la dictadura. Es el único que puede hacer algo para acabar con eso”.

El apoyo a las declaraciones del creador también fue contundente en comentarios como: “Los problemas de Cuba llevan 63 años, y Trump no tiene nada que ver con eso”, y “Aquí votamos por quien nos da la gana, y la libertad de hacerlo es lo que diferencia este país de Cuba”. Otro seguidor señaló: “El cubano que vive en Cuba no les importa ver su país libre, así que de qué estamos hablando”.

Por otro lado, algunos aprovecharon para criticar a quienes, según ellos, no entienden el sistema político en el que viven ahora. Un usuario apuntó: “Muchos de los que llegaron hace menos de cinco años hablan de política como si fuera lo único que importa, pero no quieren adaptarse al sistema”. Otro comentario coincidió: “Si no te gusta este país, entonces arranca y vete para cualquier otro, porque aquí las cosas no se consiguen sin esfuerzo”.

El debate, que sigue activo en la publicación, refleja las tensiones políticas y sociales dentro de la comunidad cubana en el exilio, un grupo marcado por distintas generaciones y realidades migratorias.

Preguntas frecuentes sobre las posturas políticas de los cubanos en EE.UU. y su relación con Cuba