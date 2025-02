Jacob Forever explica por qué no va a Cuba: "No quiero saber nada de ese comunismo"

Jacob Forever ha dejado claro en una reciente entrevista con el youtuber Adrián Fernández que no tiene intenciones de regresar a Cuba. Durante la conversación, el artista habló sobre su familia, las dificultades de reencontrarse con ellos y sus razones para evitar viajar a la isla.

El reguetonero expresó su rechazo al sistema político cubano y su desacuerdo con la falta de libertades en el país. “No quiero ir a Cuba, no quiero saber nada de ese comunismo, no quiero saber nada de la falta de libertad. No quiero saber de un lugar donde hay muchos presos políticos y muchas cosas que están pasando con las que no estoy de acuerdo”, afirmó el cantante.

A pesar de su decisión, Jacob Forever mantiene contacto con su familia y se encarga de su bienestar económico. Explicó que su madre y su abuela viven en Camagüey, en casas que él mismo les compró, y que aunque ellas tienen la posibilidad de irse, han decidido quedarse por costumbre y lazos familiares. Su madre, quien en algún momento viajó a Estados Unidos, prefirió regresar a Cuba, ya que extrañaba su vida cotidiana y a su esposo. “Le expliqué muchas veces lo que es vivir en capitalismo, lo que es ser libre, pero ella tiene su familia allá, sus costumbres y su vida de toda la vida”, detalló Jacob Forever.

El artista también aprovechó la entrevista para aclarar a quienes le critican por no sacar a su familia de Cuba o por comentarios de personas que aseguran que dejó atrás a su hijo Riler, su único varón. “Mucha gente comenta y dice ‘¿por qué tú no traes a tu hijo?’ Mi hijo está reclamado hace tres años, tiene la entrevista ahora el día 10, posiblemente ya, si Dios quiere, le dan su visa y ya puede venir”, explicó el reguetonero, dejando claro que está gestionando el proceso para que el niño pueda reunirse con él en Estados Unidos. También respondió a quienes cuestionan por qué su madre no ha salido de la isla. “Mi mamá ya estuvo en este país, yo la traje por tres meses y me duró dos nada más porque decía ‘¿por qué siempre aquí trancada?’ y ‘¿por qué aquí yo no puedo salir y hablar con el vecino?’ y yo explicándole siempre qué es lo que es una mejor vida, qué es lo que es vivir en capitalismo, qué es lo que es ser libre, pero ella tiene su familia allá, sus costumbres”, argumentó.

Para poder ver a sus seres queridos, el cantante ha optado por reunirse con ellos en República Dominicana, a través de los servicios de agencias como Risa Travel. “Tengo que esperar un año para verlos en Punta Cana”, comentó, añadiendo que su hijo, quien lleva tres años en un proceso de reclamación, podría finalmente recibir la visa en los próximos días para reunirse con él en Miami. En la entrevista, el artista también aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a los cubanos que luchan por la libertad y a los presos políticos: “Libertad para los presos políticos; Patria y Vida y libertad para Cuba”.

Las declaraciones de Jacob Forever han generado una ola de comentarios en TikTok, donde Adrián Fernández (@adrianfernandezshow) compartió el fragmento de la entrevista. Algunos usuarios respaldaron su postura, argumentando que no pondrían un pie en Cuba mientras exista la dictadura. “Así hago yo, mando a mi mamá a Cancún y a RD. No pongo un pie en Cuba”, escribió un seguidor. Otro comentó: “Mis respetos Jacob, así se habla, gracias por pronunciarte”. Un usuario también destacó que “Adrián, ese es un artista de concepto y de vergüenza, que habla de política sin miedo y pide libertad para su pueblo”.

Sin embargo, otros criticaron su decisión, considerando que el amor por la familia debería estar por encima de las diferencias políticas. “No estoy de acuerdo contigo, la vida es muy corta y un abrazo de la familia no tiene precio”, opinó una usuaria. Otra persona escribió: “El diera cualquier cosa por ir a Cuba”, mientras que otro comentario señalaba: “No vas porque no te interesa, no porque no puedas”.

Algunos también señalaron que las declaraciones de Jacob Forever pueden estar influenciadas por la presión del exilio cubano en Miami. “Hay que decir las palabras claves para que Otaola no los ataque. Ni en un país de libertad se puede decir lo que en verdad se siente”, opinó un usuario. Otro comentó: “Ni saliendo de Cuba somos libres, se ve que lo dijo porque si no lo dicen se lo comen”.

La entrevista con Adrián Fernández, que te dejamos íntegra a continuación, ha avivado el debate sobre la postura de los artistas cubanos en el exilio y el dilema entre mantenerse alejados de la isla o regresar para reencontrarse con su familia.

