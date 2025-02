El día que El Taiger confesó su admiración por Teresa Padrón

Teresa Padrón, amiga y ex booking mánager del fallecido reguetonero cubano El Taiger (José Manuel Carbajal), ha pedido en las redes sociales que paren de atacarla, porque en vida del cantante, solo se dedicó a cuidar de él con cariño.

"Mi lealtad puede parecer algo raro o falso para ti que me juzgas, pero mi amor por José y mi compromiso, es mi verdad", dijo Padrón en su perfil de Instagram este martes.

Han pasado cuatro meses del trágico asesinato de El Taiger, en Miami. Teresa se ha convertido en una figura pública por su vínculo con el cantante. Es querida por muchos seguidores del músico y también muy criticada por otros que ponen en duda el tipo de relación que había entre ellos.

Las palabras que dedicó El Taiger a Teresa cuando nadie la conocía

En una entrevista concedida al canal de YouTube Lo de nosotros no tiene nombre, el 17 de julio de 2024, El Taiger comenzó a contar una anécdota y la dejó inconclusa. Se enfocó en recordar a una persona, al punto que hizo una pausa y le dedicó un beso. Hablaba sobre una mujer muy importante en su vida: Teresa.

"Me recogen unas amigas, iba Teresa... desde aquí le mando un beso grandísimo. Ella es una señora. Ha vivido siempre aquí en Estados Unidos. Ella está bien, no le hace falta nada, es americana y tiene otra perspectiva de la vida. Se ríe con las cosas de nosotros los cubanos", dijo.

El rostro del músico cambió mientras hablaba de Teresa. "Ella es otra cosa. Es incondicional a cómo soy, porque tú sabes... Ella me hala las orejas cuando tiene que halarlas, pero sabe que yo soy un corazón", declaró El Taiger con una mezcla de cariño y respeto.

"Sus críticas para mí siempre fueron constructivas. Aunque ya su mensaje no es constructivo... Ella está haciendo la Ingeniería en Construcción Civil conmigo", bromeó el cantante, mostrando la complicidad que los unía.

Teresa, entre el dolor y la lucha por justicia

Tras la muerte de El Taiger, Teresa Padrón se ha convertido en una figura mediática clave, apoyando a la familia del artista y organizando sus funerales. Su compromiso inquebrantable ha sido objeto tanto de admiración como de críticas injustas, lo que la llevó a pronunciarse recientemente en sus redes sociales.

"Estoy agotada de tener que defenderme contra personas que no tienen corazón, ni moral, ni valores. Personas que hablan con mentiras y solo lo hacen por ganar vistas o lo que sea. Ya déjenme en paz, no hablen de mí, que lo único que yo he hecho es el bien por José y su familia", expresó con firmeza.

Teresa ha confesado en varias ocasiones cuánto extraña al músico cubano, recordándolo no solo por su talento artístico, sino también por la persona generosa y auténtica que fue en su vida privada.

En uno de sus mensajes más emotivos, publicado en el cuarto mes del aniversario luctuoso de El Taiger, escribió: "Hoy se cumplen cuatro meses desde que te fuiste, y aunque el tiempo sigue su curso, el dolor de tu ausencia no es fácil. Cada día despierto con el anhelo de escucharte y de verte sonreír".

Teresa no ha podido hacer un duelo en toda regla, y quizás esa es una de las razones por las que se siente abrumada por los debates en redes sociales y los ataques contra ella. A pesar de eso, mantiene su apoyo a la familia y lucha por la búsqueda de justicia en este doloroso caso.

"Siempre vivirás en nuestros corazones. Mientras tanto, aquí sigo, cumpliendo mi promesa, cuidando de los tuyos como tú lo hubieras hecho, luchando por lo que es justo en tu nombre y manteniendo viva tu memoria", expresó recientemente en mensaje dedicado a El Taiger.

