Rojitas aclara si grabaría tema de reparto: "Respeto mucho a Rojitas el artista que yo mismo hice"

El reconocido cantante cubano Rojitas (José Luis Rojas) expresó su opinión sobre el género reparto durante una entrevista en el podcast Destino Tolk. Aunque dejó claro que respeta a los exponentes del género y reconoce su éxito, afirmó que no se ve interpretando ese tipo de música.

Durante la conversación, Rojitas fue consultado sobre si estaría dispuesto a grabar un reparto, a lo que respondió con sinceridad: "Honestamente no sé, pero estoy más al no que al sí. No tengo absolutamente nada en contra de estos muchachos, los felicito porque se han colocado y han logrado éxito. Incluso están logrando internacionalizar su propuesta, y me alegro por ellos. Ahora, no es la mía, no es mi visión, no es mi balcón artístico", declaró el cantante.

Añadió que su enfoque sigue siendo la salsa y la música cubana tradicional, destacando que prefiere mantenerse fiel a su estilo. Sin embargo, no descartó colaborar con otros artistas cubanos, mencionando específicamente a Gente de Zona.

Las declaraciones de Rojitas generaron diversas reacciones en plataformas como TikTok e Instagram, donde se publicaron fragmentos de la entrevista. Muchos usuarios respaldaron su postura, destacando su trayectoria y talento.

"Rojitas es un artista de verdadero talento y verdadera voz. No tiene nada que envidiarle a ninguno de estos ‘reparteros’", comentó un usuario.

Otro internauta expresó: "Este hombre sabe cantar y hablar con precisión. Respeta el trabajo de los demás, pero mantiene su esencia".

Por otro lado, también hubo quienes criticaron su postura, señalando que el reparto es el género más popular en Cuba actualmente. "Ese no lo oye nadie", escribió un usuario en desacuerdo.

Rojitas, reconocido por su paso por la orquesta Adalberto Álvarez y su carrera como solista, ha sido una de las voces más destacadas de la música cubana en las últimas décadas. Su declaración llega en un momento donde el reparto ha ganado gran popularidad en la isla y entre el público joven, desplazando a otros géneros como la salsa y el son en términos de alcance mediático.

A lo largo de los años, varios artistas cubanos han sido cuestionados sobre su postura respecto al reparto, un género que divide opiniones dentro del ámbito musical. Mientras algunos lo consideran una expresión auténtica de la calle, otros critican su lírica y calidad vocal.

A continuación te dejamos la entrevista íntegra donde Rojita abordó muchos temas, como la experiencia de los cinco años con Adalberto, la figura de su padre, entre otros.