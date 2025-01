Baby Lores responde a las críticas por su reciente viaje a Cuba: "Si tengo que volver a regresar lo voy a hacer"

La pasada semana Baby Lores viajó a Cuba, uno de sus motivos principales era volver a abrazar a su abuela enferma después de seis años de separación.

Sin embargo, lo que pudo ser simplemente un viaje familiar se vio empañado primero, por los órganos represivos cubanos, y luego por las críticas en redes sociales.

Lo más leído hoy:

El cantante compartió en una publicación en Instagram: “Este es uno de los viajes más difíciles que he vivido. Volví a Cuba para visitar a mi abuelita, quien se encuentra enferma en el hospital, y aproveché para reencontrarme con mi amigo de años, Volty, quien estaba grabando una entrevista en el Hotel Habana Libre. En medio de nuestra conversación, donde hablé con el corazón sobre la libertad, la verdad y las injusticias que vivimos en nuestro país, la entrevista fue abruptamente interrumpida por agentes de la seguridad”.

Posteriormente, mientras dejaba a su amigo en su casa fue interceptado por la policía en la calle: “Esta experiencia me dejó aún más claro el precio que se paga por alzar la voz en un país donde reina la censura y la opresión. Pero no me detendrán. Denunciemos una vez más la falta de libertad. Es hora de cambiar”.

La publicación de Baby Lores y su viaje a Cuba fue objeto de críticas por parte de Alexander Otaola que cuestionó abiertamente la versión del artista: “Si tú no quieres mi querido Lores correr este riesgo, no vayas a Cuba, es sencillo. Todo lo que le pasa a la gente que decide ir a Cuba es porque decide ir a tierra de nadie. Yo sé que está la razón familiar, la abuelita, pero Claudia Valdés también tenía la razón familiar y la abuelita y terminó bailando con Ana de Armas”.

En entrevista con "Destino Tolk", Baby Lores respondió a las críticas por su viaje a Cuba: “Tienes dos opciones, o desconectas completamente y te olvidas que tienes familia, no le mandes dinero porque estás haciendo lo mismo; dejas que tu gente se muera de hambre por convicción o haces lo que algunas personas como yo decidieron hacer, tienes que desprenderte de ese ego, desprenderte de ese orgullo, de ser lo que socialmente debes ser”.

“Para mí vale mucho más el abrazo que le di a mi abuela que cualquier cosa que pueda decir la gente en las redes sociales”, aseguró el artista.

“Yo estoy tranquilo y contento conmigo, y si tengo que volver a regresar a darle otro abrazo más o a mi mamá, o cualquier cosa que necesiten, siempre que esté en mis manos lo voy a hacer y no tengo que pedirle permiso a nadie. Son mis decisiones, esa es la libertad de un ser humano”, añadió Baby Lores.

Preguntas frecuentes sobre el viaje de Baby Lores a Cuba y las críticas recibidas