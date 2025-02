Pediátrico Juan Manuel Márquez se pronuncia sobre el caso del niño cubano Damir

El Hospital Pediátrico Docente “Juan Manuel Márquez”, en La Habana, se pronunció en las últimas horas sobre el caso del niño Geobel Damir Ortiz Ramírez, y precisó que este miércoles 12 de febrero entregaron a la madre del menor el documento médico que ella había solicitado, con vistas a atenderse fuera del país.

“El Sistema Nacional de Salud, como en otras ocasiones, en ningún momento ha tenido inconveniente con que, a partir de la solicitud familiar, el paciente sea atendido en una institución médica de otro país”, apuntaron, e indicaron que "publicaciones que se han compartido en los últimos días en las redes sociales intentan manipular la realidad de la atención que ha recibido" el niño.

El centro hospitalario precisó que, “tal como en días previos ella había solicitado”, le entregaron "una actualización del resumen de historia clínica, que contiene todos los elementos que acreditan la enfermedad del niño y el tratamiento recibido en centros asistenciales cubanos".

El hospital cedía -así en apariencias- a la creciente presión social tras denunciar la madre que, debido a la falta de documentación que ella había pedido al hospital, la Embajada de EE.UU. en La Habana le había denegado la visa a Geobel la pasaa semana.

El hospital pediátrico habanero detalló en su nota la atención que ha recibido el niño de 10 años, natural de Bayamo, en la provincia Granma, pero actualmente residente en el habanero municipio San Miguel del Padrón.

Dicen que desde su ingreso el pequeño ha sido atendido por un colectivo multidisciplinario de profesionales que ha empleado todos los recursos disponibles en el Sistema Nacional de Salud.

“Ello ha incluido el estudio con medios diagnósticos de alta tecnología existentes en el país, que han corroborado su padecimiento, y han permitido aplicar el tratamiento correspondiente, incluyendo el uso del Selumetinib (Koselugo), un medicamento aprobado por la Food and Drugs Administration (FDA), de los Estados Unidos, para pacientes pediátricos, que es capaz de disminuir el tamaño de los neurofibromas plexiformes en pacientes con NF1 y mejorar la calidad de vida, al aliviar síntomas como el dolor y la disfunción motora”, añadieron.

“Podemos entender el dolor de una madre ante la impotencia de conocer la gravedad de la enfermedad de su hijo, y también podemos asegurar que, más allá de los medios técnicos dispuestos para atender al pequeño, nuestros profesionales de la Salud no han escatimado esfuerzos en su seguimiento, y han puesto en él toda la sensibilidad y la prioridad que su caso entraña”, concluyeron.

En horas recientes, la madre del menor aclaró en redes sociales que lo que le entregaron es, efectivamente, un "resumen de historia clínica" y no la carta que pide la Embajada de EE.UU., que exige que el Ministerio de Salud Pública admita que en el país ya no hay recursos para atender la enfermedad del menor.

La activista Diasniurka Salcedo Verdecia precisó que lo entregado no se corresponde con lo que pide la Embajada de EE.UU.

Para empezar, indicó que el documento no podía exceder las dos hojas y que debía incluir conclusiones que dijeran que ellos no tienen las condiciones para atender el niño. Sin embargo, lo que entregaron fueron 11 hojas de resumen de historia clínica, concluyendo que "lo autorizan a viajar".

Salcedo Verdecia subrayó que no es "capricho", que son los requisitos de la Embajada. y asegura que no entiende por qué esta vez no lo han hecho bien si para otros menores que han solicitado visa humanitaria sí lo han hecho correctamente.

Mientras tanto, la condición clínica del menor empeora.

La campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para apoyar a Damir cuenta ya 26,185 dólares.

"Necesito salir de este país"

El propio Damir pidió ayuda en días recientes.

"Necesito que compartan este video porque yo necesito mejorarme, necesito operarme de la vista, las piernas. Necesito que comparten, que crean, para yo poder salir de este país y que me traten en otro hospital que me aceptaron", clamó el pequeño en un video compartido en Facebook por su madre, Eliannis Ramírez.

El MINSAP se negó a extender inicialmente el documento requerido, alegando que Cuba dispone de los recursos necesarios para tratar al menor.

Damir fue diagnosticado con neurofibromatosis tipo 1 y tiene un neurofibroma plexiforme en el ojo derecho, además de una posible leucemia en estudio.