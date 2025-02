Detienen a cubano de Hialeah que asesinó a un hombre tras un ritual de santería

Milton Cao Foto © Correcciones de Miami-Dade

Vídeos relacionados:

Un ritual de santería celebrado en la casa de un cubano de Hialeah derivó en un violenta discusión que acabó a puñaladas y tiros, con una víctima fatal y dos heridos.

El sospechoso fue identificado como Milton Cao, de 50 años, un delincuente convicto desde mayo de 2012.

Lo más leído hoy:

El hecho, en el que hay cuatro personas implicadas, sucedió el pasado miércoles 12 de febrero sobre las 10:00 pm en la vivienda ubicada en el 3905 de West 10th Court.

Según el informe policial, al que tuvo acceso América TeVe, cuando comenzó la disputa Cao y otro hombre salieron de la casa y el cubano le dio un tiro en la pierna.

La víctima entró de nuevo a la casa, cogió una navaja y apuñaló a un hombre de 50 años en la cabeza y a su hijo de 16 años, quien trató de defender a su padre y sufrió múltiples heridas en los brazos.

Cuando el herido de bala "desarmado" salía del domicilio, Cao le hizo varios disparos más hasta que el hombre murió.

Una vecina de la zona que prefirió quedar en el anonimato dijo a América TeVe que el fallecido es un hombre joven y que su madre acudió al lugar a reconocer el cuerpo.

"Sentí la madre dar gritos y eso me desesperó también, yo no he dormido", expresó.

Los paramédicos transportaron a los dos heridos a hospitales locales.

Según reporta Local 10, el adolescente fue llevado al Nicklaus Children's Hospital y se espera que se recupere. Su padre todavía tenía un cuchillo clavado en la cabeza cuando fue trasladado al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, donde permanece en condición crítica pero estable.

Cao está detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight. El viernes compareció en Corte acusado de asesinato en segundo grado, posesión de un arma de fuego por una persona condenada y posesión de cocaína.