Denuncian que EE.UU. está revocando visados a mexicanos que viajaban con frecuencia: Este es el motivo

Las estrictas políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump no solo han generado preocupación entre inmigrantes, sino también entre turistas y comerciantes que ingresan regularmente a Estados Unidos.

Diariamente, miles de personas cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, ya sea por motivos de turismo, compras o trabajo.

Sin embargo, en las últimas semanas, algunos viajeros han reportado que las autoridades migratorias estadounidenses han incrementado la cancelación de visas de turismo a mexicanos que cruzan con regularidad.

Agentes de migración han cuestionado a los viajeros sobre la razón de sus visitas y la cantidad de dinero que llevan consigo.

En algunos casos, estos interrogatorios han resultado en la revocación de sus visas, según dio a conocer Univision.

Uno de los errores más comunes entre quienes poseen visa de turista es utilizar este permiso para trabajar de manera irregular en territorio estadounidense.

“Pueden venir de compras, pueden venir de visita, pero no es para venir a trabajar”, dijo en declaraciones al citado medios el abogado Carlos M. García.

"El ámbito de acción de un oficial de Inmigración es grande, un oficial puede determinar si tú estás en violación de la visa y te la pueden quitar”, añadió.

Para los mexicanos dependen del cruce diario para ganarse la vida, la incertidumbre sobre la cancelación de visas representa un reto significativo.

Aunque esta no es una práctica nueva, el citado medio de prensa estima que parece haberse intensificado con el regreso de Trump al poder y el endurecimiento de las políticas migratorias.

Motivos por los que EE.UU. puede cancelar una visa

Tener una visa estadounidense válida es fundamental para ingresar legalmente a Estados Unidos. Sin embargo, los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tienen la facultad de revocar una visa en cualquier momento si detectan alguna de las siguientes irregularidades:

-Proporcionar información falsa al solicitar la visa: Cualquier dato incorrecto en el proceso de solicitud puede ser motivo de cancelación.

-Incumplimiento de leyes migratorias de EE.UU.: Si un viajero viola las normas establecidas para su tipo de visa, los agentes pueden retirarle el documento de inmediato.

-Mentir sobre el propósito del viaje: Afirmar que se viaja por turismo y, posteriormente, realizar actividades laborales puede derivar en la revocación de la visa y restricciones más severas en el futuro.

Fraude migratorio: Incluir documentación falsa o hacer declaraciones engañosas en el proceso de solicitud también es una causa de cancelación inmediata.

Las consecuencias de incurrir en alguna de estas faltas pueden ir más allá de la cancelación de la visa, ya que, en casos graves, podría significar la prohibición permanente de ingreso a Estados Unidos.

¿Cómo evitar la cancelación de una visa estadounidense?

Para conservar una visa estadounidense, es fundamental actuar con transparencia y cumplir estrictamente con las normativas migratorias. Algunos consejos clave incluyen:

-Ser honesto en las interacciones con las autoridades migratorias: Proporcionar información verídica sobre el motivo del viaje y evitar declaraciones engañosas.

-Respetar las leyes locales: Infracciones menores pueden derivar en la revocación del documento.

-Cumplir con el tiempo de permanencia autorizado: Exceder el tiempo permitido puede ser motivo de sanciones futuras.

-No realizar actividades no permitidas según el tipo de visa: Si se cuenta con una visa de turista, no se debe trabajar en EE.UU.

La incertidumbre sobre las políticas migratorias de EE.UU. sigue preocupando a quienes dependen del cruce fronterizo diario.