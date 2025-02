"Asere": La reflexión de un artista cubano que está dando de qué hablar

El músico cubano y creador de contenidos, Alfredo Barban (@alfiebarver), encendió Instagram tras compartir un video en el que reflexiona sobre el significado de la palabra "asere", una expresión que ha trascendido generaciones y fronteras.

"Asere es una palabra que identifica a mi barrio", dice al inicio de su video, resaltando que su uso no distingue entre clases sociales ni regiones en Cuba, porque "asere lo dicen hasta los más finos del vecindario".

Para él, más que una palabra, "asere" representa una manera de ser, un sentimiento que une a los cubanos sin importar dónde se encuentren.

"Yo creo que ahora se escucha en el mundo entero", asegura el influencer, destacando cómo esta expresión ha viajado con la diáspora cubana. "Y donde quiera que vaya, hay un paisano o guerrero peleando, echando pa’lante y empezando de cero. Porque eso hacen los aseres, que sé que son verdaderos".

La palabra asere ha generado debates en diferentes etapas. En una ocasión el punto de mira estuvo puesto en las contradicciones con la definición de la Real Academia Española (RAE), que la reconoce como "amigo íntimo, compañero inseparable".

Sin embargo, muchos cubanos no se identifican con esta interpretación, porque no siempre implica camaradería, sino que depende del tono y el contexto en el que se use.

Además del significado, otro punto de discusión ha sido frecuentemente la ortografía. Mientras la mayoría en Cuba la escribe con "s", algunos plantean la posibilidad de que originalmente se escribiera con "c", generando aún más confusión.

Para Alfie, "asere" es una expresión que representa la lucha, la resistencia y la hermandad del cubano. "Un asere no vive a costilla del sufrimiento de un país".

"Asere es un sentimiento, asere es una nación. Asere son los cubanos, pero los de corazón, los que tienen mil problemas sin ninguna solución, esos que ven la libertad del lado de allá del malecón".

Más allá de las definiciones, "asere" es un símbolo de identidad cubana, una palabra que encierra historia, nostalgia y pertenencia a una comunidad.

Alfie, exvocalista de Qva Libre, ha encontrado en el ámbito digital una plataforma para difundir su arte y conectar con su audiencia. Tiene cerca de 90 mil seguidores en Instagram y más de 100 mil suscriptores en YouTube.

Fusiona géneros tradicionales con sonidos contemporáneos, influenciado por su formación musical. Participó en los discos Funckimba y Psicodélicamente, colaborando con artistas como Descemer Bueno. Su incursión en redes se convirtió en una herramienta clave para compartir su visión y reflejar la realidad de muchos cubanos.

