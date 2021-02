¿Asere con s o con c? La RAE debate con cubanos en Twitter

La Real Academia de la Lengua Española ha dado pie a un debate en redes sociales sobre la manera correcta de escribir la palabra "asere", un término del habla popular muy usado en Cuba.

La RAE escogió este martes como su "palabra del día" los cubanismos, y dentro de estos citó las palabras guachinear, balita de gas, acere y erro.

Dichas palabras fueron seleccionadas del Diccionario de la Lengua Española y del Diccionario de americanismos.

No obstante, la RAE cita la palabra acere con "C", a lo que algunos cubanos le responden que en realidad se escribe con "S".

"aSere, ¿cómo que asere con c? La palabra más importante de Cuba", dijo un usuario en Twitter.

"Pero es asere, o acere? Nosotros lo escribimos con s... además @RAEinforma se agradecería su etimología pues la historia de la palabra en el argot popular es difusa", comentó un cubano.

"¿Por fin es con S o con C? Yo llevo rato buscando pero no he encontrado nada que lo aclare. Al final ví una definición que decía que ambas variantes se aceptaban y me quedé con esa", sostuvo otro comentarista, el cual citó una definición del Diccionario del Español de Cuba que acepta ambas formas de escritura.

A todas estas inquietudes, la RAE respondió que el «Diccionario de americanismos» registra las dos grafías, "ambas documentadas en el uso: «Asere, la leche se enfría» (M. Á. Fraga); «¡La gente se volvió loca, acere!» (J. P. Gutiérrez).

No obstante, la discusión no giró solamente en torno a la forma de escribir la palabra asere, la cual en Cuba cais todos la escriben con "S", sino que también se discutió su significado.

Según la RAE, la palabra asere se usa para refirirse a un "amigo íntimo, compañero inseparable".

A esta definición una cubana respondió: "Asere no es amigo íntimo. Es común escuchar <asere ponte pa' esto>. Pero esto solo denota vulgaridad y bajo nivel cultural. Un cubismo que aplique para amigo íntimo seria consorte, pero igual es vulgar", sostuvo.

"Asere sí es amigo, dejen de reducir el significado de la palabra al uso de su tiempo. Asere es un término que puede sustituir a brother (bro) que se usa para llamar a otra persona cuando quieres enfatizar cercanía. De ahí viene el mítico: qué bolá, asere, que usó Obama", indicó otro cubano.

Otro usuario respondió que la palabra "acere" no tiene ese significado, sino que los cubanos "la usamos cuando hablamos directamente con alguien (masculino) sustituyendo su nombre, independientemente del nivel de amistad. Ej: ¿Qué pasa acere?/ Acere déjame tranquilo".

También indicó que "esa palabra no se emplea para decir "amigo íntimo". Ningún cubano dice "él es mi acere" ni "yo y mi acere" ni "tengo un acere". Amigo íntimo podría ser: ambia/el mío/ecobio/mi sangre... Esas las usamos para decir "amigo íntimo" Ponte pa' esto acere".

De acuerco con el Diccionario ejemplificado del español de Cuba (2001, ILL) sere m/f, var acere . coloq se refiere a una "persona con quien media una relación de amistad", y "se usa para dirigirse a una persona en tono de confianza".

Este cubanismo tiene su origen en los negros esclavos llevados a Cuba desde África. Según estudiosos del tema como el escritor Argelio Santiesteban, quien tiene una colección de cubanismos, el vocablo proviene de la religión carabalí, la cual introdujo en la Isla la forma religiosa conocida por abakuá o ñáñigos.