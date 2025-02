Zelenski rechaza conversaciones entre EE.UU. y Rusia en Arabia Saudita sobre Ucrania

Vídeos relacionados:

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que su país no reconocerá las conversaciones que se celebrarán en Arabia Saudita entre funcionarios de Estados Unidos y Rusia sobre la guerra en su territorio.

Durante una conferencia de prensa en Abu Dhabi, Zelenski expresó su rechazo a cualquier tipo de negociación que no incluya directamente a Ucrania. "No podemos reconocer ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros", enfatizó el mandatario ucraniano, quien se encuentra en Medio Oriente en una gira que incluye Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Turquía.

Lo más leído hoy:

Según Radio Free Europe, el Kremlin confirmó que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el asesor de política exterior de Vladimir Putin, Yuri Ushakov, viajarán a Riad para reunirse con sus homólogos estadounidenses el 18 de febrero.

La delegación de Washington estará encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, acompañado por el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, y el enviado especial Steve Witkoff.

El gobierno de Kiev ha insistido en que no ha sido invitado a estas conversaciones y que, por lo tanto, no enviará representantes. Mykhaylo Podolyak, asesor de Zelenski, declaró que "no hay negociadores que representen a Ucrania en Arabia Saudita" y que "Rusia no está preparada para unas negociaciones reales".

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que Zelenski "estará involucrado" en cualquier negociación de paz y que espera lograr un alto el fuego para la Pascua, el próximo 20 de abril. Trump también mencionó la posibilidad de reunirse con Putin "muy pronto", aunque sin especificar detalles.

Mientras tanto, en su visita a los Emiratos Árabes Unidos, Zelenski sostuvo una reunión con el presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, donde abordaron la mediación de Emiratos para la liberación de prisioneros ucranianos en manos de Rusia.

"La mediación de los Emiratos Árabes Unidos ha salvado muchas vidas. Estamos agradecidos por esta cooperación crucial y hoy hemos debatido cómo continuarla", señaló el mandatario en un mensaje en redes sociales.

Además, Ucrania y Emiratos firmaron un acuerdo económico que liberaliza el acceso al mercado emiratí para casi todos los productos ucranianos, lo que facilitará la venta de bienes del país en Oriente Medio. "Estamos agradecidos por la cooperación que salva vidas y ayuda a nuestras naciones a crecer más fuertes", afirmó Zelenski.

En paralelo, el presidente francés, Emmanuel Macron, convocó a líderes europeos para una cumbre de emergencia este 17 de febrero en París, en la que se abordará la situación en Ucrania. Algunos mandatarios europeos han expresado su preocupación por la posibilidad de que Washington alcance un acuerdo con Moscú sin contar con Kiev ni la Unión Europea.

Zelenski ha reiterado que cualquier decisión sobre la guerra debe incluir a Ucrania y sus aliados europeos, y ha advertido que su país seguirá luchando hasta alcanzar una "paz justa y duradera".