Chocolate explota y se pronuncia sobre violento altercado en su concierto: "Por eso tengo que lanzarte el micrófono"

El reguetonero cubano Chocolate MC se ha pronunciado sobre el violento altercado que protagonizó durante su más reciente concierto, donde terminó en una pelea con un asistente del público. A través de sus historias de Instagram, el cantante justificó su reacción y explicó lo sucedido.

"La gente que está preocupada que si estoy bien, estoy bien. Ayer pasó lo que pasó porque la gente es muy falta de respeto", declaró el artista en su descargo público.

Según relató, el conflicto se originó cuando un espectador del área VIP le faltó el respeto, algo que, según Chocolate, no tiene lógica si se ha pagado una entrada para asistir a su espectáculo.

"Si tú no me descargas no vayas a verme. Si haces comentarios sobre mí en las redes, es en las redes, pero si me lo dices en mi cara, te parto la cara", advirtió el reguetonero, dejando claro que no tolerará provocaciones en sus presentaciones.

Chocolate MC detalló que el altercado ocurrió cuando él pidió un minuto de silencio en honor a su colega El Taiger, y el espectador en cuestión aprovechó para hacerle comentarios irrespetuosos. La situación escaló rápidamente, y el cantante reaccionó con violencia.

"Tengo que lanzarte el micrófono, camino por arriba de los bancos y te brinco. No me pusieron una mano arriba, brinqué, le pisé la cabeza por fresco y falta de respeto y le caí a golpes. Me caí y me levanté automático. Yo no quería que eso pasara, pero pasó", narró Chocolate.

El incidente ha generado diversas reacciones en redes sociales, con algunos seguidores apoyando la reacción del reguetonero y otros cuestionando su actitud violenta en pleno concierto.

